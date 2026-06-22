Territori Jove de Riba-roja de Túria celebra tres años de éxito con un crecimiento constante de visitantes

Territori Jove, inaugurado en 2023, cumple tres años de funcionamiento con un balance extraordinariamente positivo. Desde la apertura de estas instalaciones de Riba-roja de Túria, se ha trabajado para ofrecer a la juventud un espacio seguro, accesible y dinámico donde disfrutar del tiempo libre, formarse, recibir acompañamiento y construir relaciones significativas.

En estos tres años, el equipo profesional dirigido por la concejalía de Juventud ha impulsado un modelo centrado en la participación, la convivencia y la creación de oportunidades, consolidando Territori Jove como un punto de encuentro esencial para adolescentes y jóvenes en Riba-roja de Túria, con una interesante programación continua.“Hemos trabajado para que los jóvenes encuentren en este espacio un lugar cercano, útil y adaptado a sus necesidades, donde puedan desarrollarse, formarse, participar y compartir experiencias”, subraya el concejal de Juventud, David Barbancho.

El equipamiento cuenta con una sala de ocio equipada con ping-pong, billar, airhockey, arcade, futbolín, juegos de mesa y una colección de mangas y cómics; una sala gaming con ordenadores, PlayStation y Xbox; dos salas de formación para talleres y actividades educativas; y espacios reservables para trabajos en grupo o encuentros informales.

Salto cualitativo

El incremento paulatino del número de asistentes confirma el impacto del proyecto. Solo en 2025, Territori Jove registró 5.209 visitas, con picos destacados en los meses de otoño, especialmente noviembre, que alcanzó las 648 entradas.

El año 2026 ha supuesto un salto cualitativo: entre enero y junio ya se han contabilizado 4.569 visitas, lo que representa el 87,7% del total anual del año anterior en solo seis meses. Este incremento se refleja de forma especialmente notable en mayo, que con 1.104 visitas se convierte en el mes con mayor afluencia desde la inauguración del espacio.

Territori Jove celebra tres años de actividad y se consolida como el espacio juvenil de referencia en la localidad. / A. Riba-roja de Túria

Espacio más inclusivo y equilibrado

La participación por género también muestra una tendencia positiva. Mientras que en 2025 los hombres representaban el 62,7% de las visitas, en 2026 la presencia femenina ha crecido hasta alcanzar el 46,1% del total, evidenciando que Territori Jove se está consolidando como un espacio más inclusivo y equilibrado.

El aumento de la asistencia coincide con los periodos de mayor carga académica, lo que confirma el uso intensivo de las salas de estudio y formación. Asimismo, la diversidad de actividades y la ampliación de la oferta de ocio saludable han contribuido a atraer a nuevos perfiles de jóvenes, reforzando el papel del espacio como punto de encuentro y apoyo.

Durante su visita a las instalaciones, el alcalde de Riba-roja, Robert Raga puso en valor el trabajo realizado desde el área, “en estos últimos años, los jóvenes han hecho suyo Territori Jove y podemos afirmar que el centro está plenamente afianzado como un punto de encuentro para la juventud del municipio con un proyecto atractivo, con múltiples recursos y actividades dentro y fuera de las instalaciones”.