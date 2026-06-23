Obras
La urbanización Bonavista de l'Eliana contará con una nueva red de agua potable más resistente
La renovación de la red de transporte de agua potable en l’Eliana beneficiará a los vecinos de la urbanización Bonavista tras una inversión de 164.691 euros
El Ayuntamiento de l’Eliana ha iniciado las obras de renovación de la red de transporte de agua potable en la urbanización Bonavista, con el objetivo de reducir averías y mejorar el suministro en la zona. La actuación se llevará a cabo en la travesía de la calle Vereda, en el tramo comprendido entre las calles Padilla y Hendaya, donde la antigüedad de la conducción provocaba roturas y cortes puntuales del servicio.
Plazo de ejecución de cuatro meses
El proyecto cuenta con un presupuesto de adjudicación de 164.691 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. Durante este periodo se sustituirá la tubería principal por una nueva conducción de fundición de más de 600 metros lineales, más resistente y duradera. Además, los trabajos incluyen la instalación de, entre otros, un sistema de desagüe y la renovación de ocho acometidas domiciliarias. Con esta intervención se mejorará la presión del suministro y se reducirá el riesgo de nuevas averías.
El alcalde, Salva Torrent, ha destacado que se trata de “una inversión necesaria para garantizar un servicio más seguro y estable a las familias de la zona”, al tiempo que ha recordado que “el agua de l’Eliana es un recurso de máxima calidad gracias a la planta desnitrificadora, y con esta nueva red se evitan averías que podían dejar sin suministro a parte de la población”.
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