El alcalde de la Pobla de Vallbona, Jaime Ruix, renuncia a un aumento salarial de más de 10.000 euros anuales

El alcalde de la Pobla de Vallbona, Jaime Ruix, ha anunciado que renuncia al incremento salarial vinculado a su nombramiento como alcalde, una decisión que ha dado a conocer coincidiendo con el primer mes desde que asumió la máxima responsabilidad municipal.

A través de un mensaje en redes sociales dirigido a la ciudadanía, Ruix ha hecho balance de estas primeras semanas al frente del consistorio, que ha definido como un período “intenso”, marcado por la escucha activa, el aprendizaje y el trabajo diario para continuar impulsando el desarrollo del municipio.

Incremento salarial de 10.000 euros

Según ha explicado, durante este primer mes ha decidido no acogerse a la mejora retributiva asociada a la alcaldía, una medida que, según sus palabras, responde a una cuestión de coherencia con la forma de entender la política que ha defendido a lo largo de su trayectoria. La renuncia supone dejar de percibir un incremento salarial superior a los 10.000 euros anuales ligado al cargo.

“Considero que es una decisión coherente con la forma de entender la política que siempre he defendido”, ha señalado el alcalde, quien ha querido destacar que su prioridad seguirá siendo el servicio público y la gestión municipal.

"Seguiré trabajando por todos los vecinos y vecinas"

Ruix también ha agradecido la confianza, las propuestas y las muestras de apoyo recibidas por parte de los vecinos y vecinas durante estas primeras semanas de mandato. Asimismo, ha reafirmado su compromiso de trabajar para toda la ciudadanía, independientemente de sus preferencias políticas. “Seguiré trabajando por todos los vecinos y vecinas de la Pobla, piensen como piensen y hayan votado a quien hayan votado”, ha afirmado.

Con este anuncio, el alcalde asegura que continuará centrando sus esfuerzos en atender las necesidades del municipio y avanzar en los proyectos de futuro para la localidad. “Seguimos trabajando por la Pobla”, concluye el mensaje difundido por el alcalde al cumplirse su primer mes en el cargo.