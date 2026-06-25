Llíria invierte más de 680.000 euros en mejorar sus instalaciones deportivas este verano

El Ayuntamiento de Llíria aprovechará los meses de verano para llevar a cabo una serie de actuaciones de mejora en diferentes instalaciones deportivas municipales. Las intervenciones cuentan con una inversión total de 681.000 euros y tienen como objetivo que los espacios estén plenamente acondicionados para el inicio de las próximas temporadas deportivas.

Según explica el concejal de Deportes, Joanma Miguel, aprovechando el parón estival, “la concejalía ha proyectado y ha puesto en marcha una serie de mejoras en diferentes instalaciones municipales con el objeto de tenerlas preparadas para el inicio de las diferentes temporadas deportivas. Las obras, que cuentan con un presupuesto de 681.000 euros, se ejecutaran los próximos meses”.

Actuaciones en el campo de fútbol de El Canó

Entre las principales actuaciones previstas destaca la renovación del césped artificial del campo de fútbol de El Canó, una intervención valorada en 269.398 euros. Además, en este mismo recinto se construirá una nueva zona polideportiva multifuncional, con una inversión de 165.289 euros, que complementará la actual pista de skateboard.

El edil ha explicado que estas actuaciones responden a las necesidades detectadas tanto por los técnicos municipales como por las entidades deportivas usuarias de las instalaciones. En este sentido, Miguel señala que, “en coordinación con las entidades deportivas y en base a la necesidad de mantenimiento ordinario de las instalaciones, por parte de los técnicos del área se han diseñado una serie de actuaciones que van desde la restitución del césped artificial en el campo de fútbol de El Canó a la construcción en este mismo espacio de una zona polideportiva que complementará la pista de skateboard”.

Reacondicionar el parqué de Pla de l'Arc

Las inversiones también alcanzarán al complejo deportivo Pla de l’Arc. Allí se procederá al reacondicionamiento del parqué de la pista principal del pabellón, con una inversión de 56.697 euros, además de diversas actuaciones de mejora en las instalaciones del recinto por valor de 190.110 euros destinadas a optimizar los servicios que reciben las personas usuarias.

Estas nuevas inversiones se suman a otras actuaciones ejecutadas durante la presente legislatura en el ámbito deportivo, entre las que destaca la construcción del nuevo anexo del Pabellón Pla de l’Arc, una obra que ha supuesto una inversión superior al millón de euros, además de otras mejoras realizadas en distintos recintos municipales.

"Necesidad de mantenerlas en condiciones óptimas"

Asimismo, ha destacado que con la puesta en marcha de estos proyectos “damos respuesta a la necesidad de mantener en óptimas condiciones las instalaciones de proximidad, que son las más utilizadas por vecinos, clubes y escolares, y las cuales se verán reforzadas con nuevas propuestas que se están preparando desde el área de Deportes”.