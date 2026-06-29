La Guardia Civil recupera más de 140 animales maltratados y en mal estado en Bétera

La Guardia Civilha detenido al responsable del robo de numerosos delitos de robo de animales tras la práctica de dos registros domiciliarios practicados en la localidad de Bétera.

La investigación se inició tras detectarse la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes que estaría generando una importante alarma social en la zona. Como resultado de las pesquisas realizadas, los agentes lograron identificar al principal responsable de la actividad ilícita.

Durante la fase de explotación de la operación, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en los que los investigadores descubrieron indicios que permitieron esclarecer otros hechos delictivos de especial relevancia.

Entre ellos, se han esclarecido varios delitos de robo con fuerza. Destacan dos robos cometidos en un centro canino de Nàquera, donde fueron sustraídos un total de 44 cachorros de distintas razas, valorados en aproximadamente 65.000 euros. Asimismo, se ha esclarecido otro robo en el que fue sustraído un remolque, llevándose además numerosos palomos de competición junto con sus correspondientes jaulas valorados en unos 80.000 euros.

Cachorros y 84 palomos

Durante los registros, los agentes localizaron y recuperaron cinco cachorros de raza Pomerania procedentes de los hechos investigados, así como 84 palomos que habían sido sustraídos.

La actuación permitió, además, descubrir diversos delitos relacionados con el maltrato animal. Los agentes hallaron 5 gallos utilizados presuntamente para peleas ilegales, a los que les habían sido amputadas la cresta y las barbillas, presentando además los espolones manipulados y afilados para incrementar su agresividad.

Abandono, heridas y garrapatas

Igualmente, fueron localizados tres galgos en unas condiciones higiénico-sanitarias extremadamente deficientes, presentando un avanzado estado de abandono, numerosas heridas y una grave infestación por garrapatas, por lo que fueron puestos a disposición de los servicios competentes para su atención y protección.

Durante el registro se intervinieron también numerosos efectos relacionados con la comisión de delitos contra el patrimonio, entre los que destacan herramientas especializadas para la apertura de cerraduras mediante ganzuado, dispositivos de visión nocturna, un dron, sistemas de localización y seguimiento, así como equipos de comunicación tipo walkie-talkie.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha recuperado 5 cachorros de raza Pomerania, 84 palomos de competición, 3 galgos y 5 gallos víctimas de maltrato, además de intervenir abundante material utilizado presuntamente para la comisiónde robos.

Ingreso en prisión

Como resultado de la operación se ha detenido a un hombre de 41 años y nacionalidad española como autor de los siguientes delitos: 3 robos con fuerza en las cosas, 1 tráfico de drogas, 8 maltrato animal y 2 requisitorias de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Técnico de Policía Judicial de Llíria. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria Plaza número 5.