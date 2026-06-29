Turismo
Riba-roja de Túria geolocaliza en tiempo real a los turistas para redirigirlos al núcleo urbano
La iniciativa, con una inversión de 40.000 euros, se basa en datos y segmentación avanzada para impactar a públicos específicos y redirigir visitantes
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha puesto en marcha una estrategia de promoción turística digital segmentada con el objetivo de atraer al turismo de proximidad y reforzar su posicionamiento como destino sostenible, cultural y gastronómico. La iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2022, financiado con fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El proyecto, desarrollado por Autoritas Consulting, busca “vertebrar turísticamente el territorio, redirigiendo visitantes desde el Parque Natural del Túria hacia el núcleo urbano del municipio y reforzando el posicionamiento de Riba-roja como destino sostenible, digital y diverso”, según fuentes del programa.
La campaña ha sido diseñada con un enfoque basado en datos (data-driven) y segmentación avanzada, dirigiéndose a públicos específicos según criterios demográficos, geográficos y de intereses. Entre los principales targets se encuentran los residentes de la ciudad de València y su área metropolitana, incluyendo municipios como Llíria, Paterna y Manises, así como perfiles interesados en turismo activo, naturaleza, patrimonio histórico y gastronomía local.
Geolocalización en tiempo real
Además, la geolocalización en tiempo real ha permitido impactar a usuarios que ya se encontraban en el entorno del Parque Natural del Túria, incentivando su desplazamiento hacia el casco urbano de Riba-roja.
“Todo el material producido ha sido validado por el Departamento de Turismo del ayuntamiento, y los derechos de propiedad intelectual pertenecen íntegramente al municipio”, según se detalla en la iniciativa.
Inversión de 40.000 euros
La inversión total asciende a 40.000 euros, financiados íntegramente con fondos europeos Next Generation EU. La difusión se ha realizado principalmente a través de redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, con publicidad segmentada orientada a públicos estratégicos.
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