Riba-roja de Túria geolocaliza en tiempo real a los turistas para redirigirlos al núcleo urbano

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha puesto en marcha una estrategia de promoción turística digital segmentada con el objetivo de atraer al turismo de proximidad y reforzar su posicionamiento como destino sostenible, cultural y gastronómico. La iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2022, financiado con fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto, desarrollado por Autoritas Consulting, busca “vertebrar turísticamente el territorio, redirigiendo visitantes desde el Parque Natural del Túria hacia el núcleo urbano del municipio y reforzando el posicionamiento de Riba-roja como destino sostenible, digital y diverso”, según fuentes del programa.

La campaña ha sido diseñada con un enfoque basado en datos (data-driven) y segmentación avanzada, dirigiéndose a públicos específicos según criterios demográficos, geográficos y de intereses. Entre los principales targets se encuentran los residentes de la ciudad de València y su área metropolitana, incluyendo municipios como Llíria, Paterna y Manises, así como perfiles interesados en turismo activo, naturaleza, patrimonio histórico y gastronomía local.

Turistas visitando uno de las paradas sobre patrimonio histórico de Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

Geolocalización en tiempo real

Además, la geolocalización en tiempo real ha permitido impactar a usuarios que ya se encontraban en el entorno del Parque Natural del Túria, incentivando su desplazamiento hacia el casco urbano de Riba-roja.

“Todo el material producido ha sido validado por el Departamento de Turismo del ayuntamiento, y los derechos de propiedad intelectual pertenecen íntegramente al municipio”, según se detalla en la iniciativa.

Inversión de 40.000 euros

La inversión total asciende a 40.000 euros, financiados íntegramente con fondos europeos Next Generation EU. La difusión se ha realizado principalmente a través de redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, con publicidad segmentada orientada a públicos estratégicos.