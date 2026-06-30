La Diputación invierte 1,2 millones en mejorar el polideportivo de San Antonio de Benagéber y calles de Bétera

La Diputación de Valencia ha aprobado tres nuevos proyectos presentados por otros tantos ayuntamientos del Camp de Túria, los cuales suman una inversión total de 1,2 millones. El último decreto del Pla Obert, el programa inversor que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha dado luz verde a proyectos importantes como el del renovado edificio de vestuarios y la nueva cafetería en el polideportivo de San Antonio de Benagéber, para lo cual se van a destinar 823.000 euros.

La corporación provincial también va a financiar con 222.000 euros la mejora de la accesibilidad en diferentes vías públicas de Bétera. Por último, el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha recibido el visto bueno para acometer la renovación de la pavimentación y la ampliación de los servicios municipales en la urbanización de la Rascanya, unos trabajos para los que se van a invertir 200.000 euros.

Más de 100 millones para 2026

La Diputación da luz verde a un nuevo decreto del Pla Obert con 12 millones que financiarán 62 proyectos presentados por 47 ayuntamientos de 11 comarcas. El plan cuatrienal coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix suma 1.183 proyectos aprobados con una inversión global de 184 millones de euros. El gran programa inversor de la Diputación, con 350 millones para ayuntamientos y mancomunidades, entra en su fase definitiva con el objetivo de que los pueblos y ciudades “aprovechen hasta el último euro para mejorar sus infraestructuras y servicios”, señala Natàlia Enguix.

La responsable de Cooperación Municipal destaca el ritmo creciente en la presentación de solicitudes: “es lo que planificamos al principio de la legislatura, que los ayuntamientos tuvieran margen para pensar bien sus proyectos y fueran presentándolos sin un tiempo acotado, dando respuesta a peticiones vecinales o a problemas sobrevenidos”. Enguix aplaude “la responsabilidad de alcaldes y alcaldesas a la hora de decidir las actuaciones, prácticamente la mitad destinadas a renovar el ciclo integral del agua y mejorar o crear espacios verdes y deportivos, obras que mejoran la calidad de vida en nuestros municipios”.

La vicepresidenta explica que para este año “hemos aprobado una dotación económica superior a los 100 millones para dar respuesta a las solicitudes del Pla Obert, lo que implica que estamos aprobando al menos un decreto cada mes para que los municipios puedan ir ejecutando los proyectos que nos presentan y convertirlos en una realidad para sus vecinas y vecinos”.

Coincide con la diputada de Cooperación el presidente, Vicent Mompó, quien muestra su satisfacción por “los cientos de obras que tienen en marcha los pueblos y ciudades de la provincia con fondos provinciales”. En opinión de Mompó, “solo hace falta visitar cualquier municipio para darse cuenta de que la Diputación está presente en su día a día, en sus plazas, en sus calles, en las zonas verdes y las instalaciones deportivas, en la recuperación de patrimonio histórico o la renovación de los espacios para practicar la pilota”. “Nuestra principal obsesión era estar más cerca de los pueblos y su gente y creo que lo estamos consiguiendo”, añade el presidente.