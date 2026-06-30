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Reconstrucción dana

Riba-roja desmonta el puente militar que conectó a más de 3.500 vecinos tras la dana

La estructura militar, con capacidad para 30 toneladas, ha sido clave para la movilidad mientras se reconstruyen las infraestructuras dañadas

Comienza el desmontaje del puente militar de Riba-roja de Túria.

Comienza el desmontaje del puente militar de Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

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Laura Florentino

Laura Florentino

Riba-roja de Túria

La reconstrucción de Riba-roja de Túria tras la devastadora dana de octubre de 2024 continúa avanzando. Este martes han comenzado las labores de desmontaje del puente militar que el Ejército instaló de forma provisional sobre la CV-336 para devolver la conexión a miles de vecinos apenas un mes después de la riada.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha acompañado durante la mañana a los militares del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 12, con base en Zaragoza, que desde este martes trabajan en el desmontaje de la infraestructura provisional.

Comienza el desmontaje del puente militar de Riba-roja de Túria.

Comienza el desmontaje del puente militar de Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

Operativo desde diciembre de 2024

El puente militar entró en funcionamiento a mediados de diciembre de 2024, apenas un mes después de la dana que arrasó parte del municipio y dejó gravemente dañado el puente sobre la CV-336. Gracias a esta infraestructura temporal, más de 3.500 vecinos pudieron recuperar la comunicación entre ambos márgenes y evitar quedar aislados durante meses mientras avanzaban las obras de reconstrucción.

Comienza el desmontaje del puente militar de Riba-roja de Túria.

Comienza el desmontaje del puente militar de Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

Soportaba vehículos de 30 toneladas

Con una plataforma de cuatro metros de anchura y capacidad para soportar vehículos de hasta 30 toneladas, el puente ha sido una pieza clave para restablecer la movilidad en una de las zonas más afectadas por la catástrofe.

Los cerca de 50 efectivos del Regimiento de Pontoneros permanecerán en Riba-roja de Túria hasta el próximo domingo para completar el desmontaje de la estructura, que dejará de formar parte del paisaje del municipio tras haber cumplido su misión.

Desde el consistorio han querido agradecer públicamente la labor realizada por los militares durante estos meses, destacando la rapidez con la que actuaron tras la emergencia y su contribución para devolver la normalidad a los vecinos en uno de los momentos más difíciles vividos por el municipio.

Noticias relacionadas y más

El desmontaje del puente simboliza un nuevo hito en el proceso de recuperación de Riba-roja de Túria y evidencia el avance de las actuaciones para restablecer definitivamente las infraestructuras dañadas por la dana.

Robert Raga con los militares desplazados.

Robert Raga con los militares desplazados. / A. Riba-roja de Túria

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