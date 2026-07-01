Casinos gana el litigio contra la Generalitat por las obras del CEIP La Pau

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón al Ayuntamiento de Casinos al desestimar el recurso de lesividad presentado por la Generalitat Valenciana contra la delegación de competencias del Plan Edificant para ejecutar las obras de mejora en el CEIP La Pau.

La sentencia, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, rechaza íntegramente la demanda presentada por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, que "pretendía dejar sin efecto la delegación aprobada en julio de 2023 para acometer una inversión de 213.152,05 euros destinada a la renovación de la carpintería exterior del centro y la instalación de marquesinas", indica el consistorio.

El origen del litigio se sitúa en 2024, cuando "la Generalitat declaró lesiva para el interés público la resolución que autorizaba esta actuación, al considerar que había sido firmada por el anterior Consell cuando se encontraba en funciones tras las elecciones autonómicas", subraya el ayuntamiento. A raíz de esta decisión, la Administración autonómica promovió la paralización cautelar de los fondos destinados a la actuación.

Sin embargo, el TSJCV concluye que la delegación de competencias se ajustó plenamente a derecho y que "no supuso la adopción de una nueva directriz política ni condicionó la acción del nuevo Gobierno autonómico". La resolución judicial considera que se trató de una actuación ordinaria dentro del desarrollo del Plan Edificant, un programa de cooperación entre la Generalitat y los ayuntamientos vigente desde 2017, por lo que encajaba dentro del despacho habitual de los asuntos administrativos.

Además de desestimar el recurso, la sentencia impone las costas procesales a la Conselleria de Educación, respaldando la actuación del ayuntamiento durante toda la tramitación del expediente.

"Es un triunfo de la justicia"

El alcalde de Casinos, Miguel Navarré, ha valorado muy positivamente el fallo judicial y ha afirmado que “esta sentencia es un triunfo de la justicia y, sobre todo, de las familias y alumnos del CEIP La Pau”.

Navarré ha señalado que “el bloqueo de estos 213.000 euros de manera injustificada supuso un grave perjuicio para el bienestar de los menores de nuestro pueblo. Siempre tuvimos la certeza de que las cosas se hicieron bien, siguiendo estrictamente los cauces legales del Plan Edificant, y hoy los tribunales nos dan la razón de manera unánime”.

Tras esta resolución, el ayuntamiento confía en poder reactivar la ejecución de las actuaciones previstas, siempre que la Conselleria no presente recurso contra la sentencia. Entre las mejoras contempladas figuran la renovación de la carpintería exterior, la instalación de marquesinas y otras actuaciones destinadas a mejorar la climatización y el confort del centro educativo, con el objetivo de ofrecer unas instalaciones más adecuadas para toda la comunidad escolar.