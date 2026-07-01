Riba-roja de Túria muestra el uso de drones en áreas industriales para logística y seguridad

Hoy los drones han tomado el cielo del área industrial de Riba-roja de Túria. El proyecto de colaboración de la Mancomunitat Camp de Túria con la Universitat Politècnica de València ha exhibido a las empresas todos los posibles usos usos de logística, seguridad y control de personas e instalaciones que pueden realizarse con esta tecnología.

El Polígono Industrial La Reva de Riba-roja de Túria ha acogido la demostración que ha sido inaugurada por el alcalde del municipio, Robert Raga, así como por la presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Amparo Navarro.

Inversión que supera los 800.000 euros

Esta acción se enmarca dentro del proyecto ALAIRE-Uspace. El proyecto está coordinado por la Universitat Politècnica de València (UPV) y cuenta con la participación, como entidades socias del consorcio, de las empresas Abionica, Urjato y Fivecomm, así como con la colaboración de Pleyad. Se trata de un proyecto financiado por IVACE+i que busca impulsar el desarrollo de las aplicaciones de drones, con una inversión superior a los 800.000€.

La cita ha continuado con la explicación del proyecto ALAIRE-Uspace por parte del líder del proyecto, Israel Quintanilla. Los drones han volado en el polígono de Riba-roja gracias a la colaboración de la Asociación de Empresarios de la Reva (ASOCREVA).

Uso de vigilancia, inspección o logística

En definitiva, la jornada ha mostrado los distintos usos que se pueden dar a los drones en áreas industriales, bien sea vigilancia, inspección de cubiertas o logística. Ha sido una buena oportunidad para conocer de primera mano la tecnología del presente y del futuro.

ALAIRE-Uspace busca impulsar el desarrollo de las aplicaciones de drones; a través de un modelo y producto de implantación que pueda ser replicable y escalable a otras regiones y que tenga un demostrador en la comarca de Camp de Túria.

En concreto, la operativa de hoy ha contado con siete unidades de drones. DJI Dock 3 (estación tipo nido automatizada para el vuelo de drones), Matrice 4TD, Matrice 4E, Matrice 30T así como Matrice 350 y dos mini-drones han surcado el cielo de Riba-roja demostrando el presente y el futuro de esta nueva tecnología.