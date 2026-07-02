Llíria completa el desbroce de más de 160 kilómetros de caminos rurales para reforzar la seguridad y prevenir incendios

El Ayuntamiento de Llíriaha concluido la campaña anual de mantenimiento de la red municipal de caminos rurales con el desbroce y segado de más de 160 kilómetros de pistas. Los trabajos, ejecutados por la Brigada de Caminos, han incluido un doble repaso de cunetas y márgenes con el objetivo de mejorar la seguridad vial, facilitar el acceso a las explotaciones agrícolas y reducir el riesgo de incendios de cara al verano.

El concejal de Movilidad Sostenible y Caminos, Paco García, ha explicado que "estas actuaciones tienen el objetivo principal de mejorar la seguridad vial, mantener la visibilidad en los cruces y realizar labores preventivas contra avenidas de agua e incendios".

Trabajos de desbroce de las pistas rurales de Llíria. / A. Llíria

Campaña de primavera y verano

Para llevar a cabo estas tareas, la brigada municipal ha combinado el trabajo de cuadrillas equipadas con maquinaria manual y tractores con brazo articulado para realizar el desbroce mecánico en los distintos caminos de titularidad municipal.

La campaña se intensifica durante la primavera y el inicio del verano, coincidiendo con el crecimiento de la vegetación y el aumento del riesgo de incendios. Además del desbroce, las actuaciones han incluido la limpieza de la red de caminos, el acondicionamiento de cunetas y la limpieza de tubos de drenaje en los accesos a parcelas para mejorar la evacuación del agua en episodios de lluvias, aumentar la visibilidad y prevenir la aparición de plagas agrícolas.

Pistas rurales y acceso a urbanizaciones

Según ha señalado García, "los trabajos se han realizado con mayor intensidad durante los meses de mayo y junio en zonas vitales para nuestra agricultura y accesos a urbanizaciones, sobre todo en las pistas rurales que permiten que nuestros agricultores puedan acceder a sus propiedades con facilidad y seguridad. Así como los bomberos o cualquier otro servicio de emergencia en caso de que se dé una situación de esas características en los núcleos residenciales del municipio".

Dentro de esta campaña también se han desarrollado labores preventivas en los márgenes de los viales próximos al casco urbano, las urbanizaciones y los aparcamientos disuasorios de la ciudad. Paralelamente, el consistorio ha recordado mediante un bando municipal la obligación de las personas propietarias de mantener limpias sus parcelas y libres de matorral.

El edil ha querido poner en valor el trabajo realizado por la Brigada Municipal y ha destacado "tanto la calidad y cantidad de su trabajo como la mejora del medio ambiente y la seguridad vial de las personas".