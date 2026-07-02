El proyecto del depósito de agua de Mas Camarena desata un pulso judicial entre el vecindario y el Ayuntamiento de Bétera

El proyecto para la construcción de un nuevo depósito de agua potable en la urbanización Mas Camarena ha generado un conflicto abierto entre el Ayuntamiento de Bétera y la Asociación de Propietarios Mas Camarena, que ha presentado un recurso contencioso-administrativo para intentar paralizar la actuación. Mientras el sonsistorio defiende que se trata de una "infraestructura estratégica para garantizar el abastecimiento de agua en el municipio", los residentes cuestionan su ubicación, su diseño y el proceso de tramitación.

El proyecto municipal contempla la construcción de un depósito con capacidad para 5.000 metros cúbicos (cinco millones de litros) en una parcela municipal situada entre los sectores C y H de la urbanización Mas Camarena, calificada como dotacional para infraestructuras según el planeamiento urbanístico vigente.

Según el Ayuntamiento de Bétera, la actuación responde a las conclusiones del Plan Director de Abastecimiento de Agua Potable encargado en 2022, que concluyó la necesidad de reforzar la red para garantizar un suministro estable en todo el municipio.

El consistorio señala que actualmente el municipio cuenta con cinco sistemas de abastecimiento, gestionados por distintas entidades, y que parte de las concesiones existentes se encuentran caducadas. En este contexto, el proyecto incluye también la sustitución de una conducción de 250 milímetros entre el depósito de la EMSHI, en el Parque Tecnológico de Paterna, y Mas Camarena, que será ampliada a 600 milímetros y desviada por viales públicos.

El ayuntamiento sostiene que el nuevo sistema permitirá abastecer de forma inmediata a zonas como Torre en Conill y el casco urbano, además de futuros desarrollos urbanísticos. Asimismo, defiende que el diseño incorpora medidas de integración paisajística, que la altura del depósito será de 6,6 metros y que la estructura contará con dos vasos independientes para mejorar la seguridad del suministro.

El ayuntamiento defiende la necesidad del proyecto

El consistorio asegura que la ubicación elegida responde a criterios técnicos y urbanísticos. Según la información municipal, "la parcela se encuentra en un punto elevado y adecuado para la canalización del agua".

Además, el ayuntamiento afirma que el proyecto ha sido modificado tras reuniones con vecinos, reduciendo su impacto respecto a la propuesta inicial. Entre los cambios, destaca la construcción de un único depósito en lugar de dos, el aumento de la distancia respecto a las viviendas hasta 12,37 metros y la eliminación de la opción de soterramiento completo por razones técnicas y de mantenimiento.

El proyecto fue aprobado en pleno municipal, según el ayuntamiento, el 7 de julio de 2025, y forma parte de una estrategia global para garantizar el suministro de agua potable en el municipio.

La Asociación de vecinos rechaza la ubicación

La Asociación de Propietarios Mas Camarena, que representa a más de 3.500 residentes en 1.263 viviendas, además de un colegio, un centro comercial y residencias de mayores, asegura que no se opone a la mejora del abastecimiento, sino a la ubicación del depósito.

Según su presidente, el proyecto presenta graves deficiencias técnicas y falta de consenso. “Cada vez que leo más el proyecto, que tiene 1.445 páginas, encuentro más inexactitudes y estoy más preocupado por la seguridad de los vecinos”, afirma en declaraciones a Levante-EMV.

Mourelo sostiene que la asociación basa sus posiciones en documentación técnica: “Siempre estamos apoyados al 100% en documentos. No ha habido nadie que haya podido rebatir ni uno solo de nuestros documentos”, asegura.

El representante vecinal añade que el impacto de la infraestructura es difícil de asimilar en el entorno residencial: “Son cinco millones de litros de agua y hormigón". También reclama un debate técnico con el ayuntamiento: “Estaría encantadísimo de poder debatir todo con quien sea del ayuntamiento”, afirma.

Zona donde se ubicaría el depósito de agua en Mas Camarena. / Google Maps

Críticas al diseño y a la ubicación

La asociación cuestiona la idoneidad del emplazamiento, situado a unos 12 metros de las viviendas. El presidente afirma que “no hay un depósito así en toda España” en esas condiciones, y critica que el terreno se sitúe en pendiente.

Según él mismo, el proyecto incluye referencias contradictorias sobre la topografía: “Me llama la atención que en documentos dicen que la parcela es plana”, señala.

La entidad vecinal insiste en que han planteado alternativas como reducir el volumen, soterrar parcialmente la instalación o buscar otra ubicación. “Hemos propuesto varias opciones y alternativas: entiérrenlo, bájenlo, reduzcan la altura”, sostiene Mourelo.

Abastecimiento y planificación del agua

El presidente de la asociación también pone el foco en la gestión del sistema hídrico del municipio. Según su versión, el problema no es la disponibilidad de agua, sino la eficiencia de la red.

“Bétera necesita agua, pero el problema es que se pierde más del 50% por el subsuelo”, afirma, y añade que “el año pasado se enviaron alrededor de un millón de metros cúbicos al casco urbano”. En su opinión, antes de construir nuevas infraestructuras debería abordarse la mejora de la red existente.

El contexto del conflicto y la vía judicial

La Asociación de Propietarios Mas Camarena ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo para intentar frenar el proyecto, presentado, según indican, en noviembre de 2025.

Su presidente asegura que existe preocupación por la forma en que se están tomando las decisiones: “El ayuntamiento tiene mucha prisa”, afirma, y añade que “cuando hemos visto todo, se han propuesto varias opciones, pero no se han aceptado”.

Dos visiones enfrentadas

Mientras el Ayuntamiento de Bétera defiende que el depósito es una infraestructura esencial para garantizar el suministro de agua potable presente y futuro, la asociación insiste en que existen alternativas menos invasivas y cuestiona la ubicación elegida.

El conflicto, actualmente en sede judicial, mantiene enfrentadas dos visiones: la de la administración, que lo considera un proyecto de interés general y salud pública, y la de parte de los vecinos, que reclaman una reubicación y mayor revisión técnica del proyecto.