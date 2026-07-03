El PSPV de Riba-roja acusa al PP de convocar un pleno extraordinario "tres días antes del ordinario"

El PSPV-PSOE de Riba-roja de Túria ha criticado la decisión del Partido Popular de convocar un pleno extraordinario para abordar la situación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, al considerar que responde a un interés político y que supondrá un gasto cercano a los 4.000 euros en concepto de indemnizaciones por asistencia.

En un comunicado, los socialistas sostienen que "la convocatoria resulta innecesaria al celebrarse apenas tres días antes del pleno ordinario mensual, previsto para el próximo lunes, donde, aseguran, podrían haberse planteado las mismas cuestiones". Además, recuerdan que en las sesiones ordinarias existe un turno de ruegos y preguntas en el que también pueden intervenir los vecinos.

El PSOE afirma que el PP "dispone de toda la información relativa al servicio de recogida de residuos a través del expediente administrativo y de los canales habituales de consulta". "El único objetivo del Partido Popular con la convocatoria de este pleno es conseguir su minuto de gloria ante la opinión pública, ya que todas las cuestiones y dudas que planteaban en el pleno están contenidas en el expediente que tienen a su disposición, además de la posibilidad de consultar cualquier duda o cuestión a los propios técnicos del ayuntamiento, pero ni se han molestado en acudir a las fuentes oficiales apropiadas; aplican aquel axioma del PP de que cuando peor, mejor para ellos", señala el comunicado.

"Siete comisiones de contratación"

La formación también asegura que durante este año "se han celebrado siete comisiones de contratación en las que se han tratado asuntos relacionados con la gestión municipal y sostiene que el grupo popular no presentó en ellas ninguna propuesta sobre este asunto".

Respecto a la situación del servicio, el PSPV reconoce que han existido dificultades derivadas del anterior contrato de recogida de residuos, aunque atribuye estos problemas al incumplimiento de las condiciones por parte de la empresa adjudicataria. Según explica, el ayuntamiento resolvió el contrato y aprobó posteriormente otro de emergencia. "Somos conscientes de las dificultades que hemos atravesado con la anterior contrata de recogida de las basuras por cuestiones ajenas al propio ayuntamiento; por ello, no entendemos las críticas del PP a una situación sobrevenida por unas circunstancias muy concretas", indican los socialistas.

Renovación de los contenedores más deteriorados

El comunicado avanza además que "antes de finalizar este año está prevista la renovación de los contenedores más deteriorados y que durante el primer trimestre de 2027 entrará en funcionamiento un nuevo contrato que unificará los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria con el objetivo de mejorar su gestión".

Por su parte, el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, lamenta que el PP "utilice las instituciones para sacar un provecho electoral ya que en ningún momento ha querido obtener información por los canales de información oficiales, ni se ha molestado en preguntar a los técnicos ni a los concejales encargados de este tema; se trata de un contrato muy importante para nuestro municipio pero el PP solo ha querido obtener más votos de cara a las próximas elecciones locales sin importarles el bienestar de sus vecinos y vecinas".

Raga añade que el equipo de gobierno es consciente de las deficiencias existentes y asegura que ya trabaja en una solución. "Sabemos que el principal problema de la recogida de los residuos son la antigüedad y la capacidad de los actuales contenedores y estamos trabajando en un nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria para el año 2027", concluye.