Gátova cierra el acceso a las pistas forestales ante la alerta por incendios

El Ayuntamiento de Gátova ha decretado la limitación de la circulación por las pistas forestales del término municipal y la suspensión de las actividades deportivas que transcurran por el entorno forestal ante la previsión de temperaturas extremas y el elevado riesgo de incendios. La medida permanecerá en vigor mientras se mantenga activa la situación de alerta y únicamente se permitirá el acceso o la circulación en casos de extrema necesidad.

El consistorio ha informado de que esta decisión tiene un carácter preventivo y busca "proteger a las personas, nuestro entorno natural y minimizar el riesgo de que se produzca un incendio forestal". Asimismo, ha hecho un llamamiento a la colaboración de vecinos y visitantes para respetar las restricciones.

"Una decisión que nadie quiere tomar"

El alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, ha reconocido que se trata de una decisión difícil, aunque considera que las circunstancias la hacen necesaria. "Hoy adoptamos una decisión que nadie quiere tomar, pero que la situación exige. La protección de las personas y de nuestro patrimonio natural está por encima de cualquier otra consideración", ha señalado.

Medidas preventivas compartidas por el Ayuntamiento de Gátova frente a la ola de calor. / A. Gátova

Episodio de "riesgo extremo"

El primer edil ha advertido además de que el municipio atraviesa un episodio de "riesgo extremo" debido a las altas temperaturas. "Estamos ante un episodio de riesgo extremo. Un solo descuido puede provocar una tragedia irreparable en un municipio rodeado de monte como Gátova", ha afirmado.

"Medios materiales y humanos insuficientes"

En sus declaraciones, el alcalde también ha reclamado un mayor apoyo a las administraciones para afrontar la prevención de incendios forestales. "Quiero ser muy claro: los pequeños ayuntamientos no podemos seguir afrontando prácticamente solos la prevención de incendios forestales. La realidad es que los medios materiales y humanos de los que disponemos son claramente insuficientes para hacer frente a un escenario como el que vivimos", ha manifestado.

Respecto a las restricciones adoptadas, ha explicado que el ayuntamiento ha actuado "por responsabilidad". "Hemos decretado la limitación de la circulación por pistas forestales y de las actividades deportivas en el monte mientras dure esta situación de alerta. Sabemos que supone molestias, pero estamos convencidos de que la prevención es la mejor decisión que podemos tomar", ha indicado.

Por último, el alcalde ha apelado a la colaboración ciudadana para evitar cualquier situación de riesgo. "Hago un llamamiento a todos los vecinos y visitantes para que respeten estas restricciones y extremen las precauciones. Proteger nuestros montes no es solo una obligación de las administraciones; es una responsabilidad compartida", ha concluido.