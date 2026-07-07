La Generalitat y Riba-roja impulsan suelo seguro para viviendas e industrias tras la dana

La Generalitat y el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria trabajan conjuntamente para impulsar el desarrollo de nuevos suelos destinados a viviendas e instalaciones industriales en áreas libres de riesgo de inundación. Ambas administraciones avanzan en la elaboración del Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción (PEUR), una herramienta con la que se pretende facilitar el desbloqueo de terrenos afectados por las consecuencias de la dana y promover su desarrollo en emplazamientos considerados seguros.

Con este objetivo, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Martínez Mus, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, y los equipos técnicos de ambas instituciones. Durante la reunión se han analizado los siguientes pasos para la tramitación del PEUR y se ha reforzado la coordinación entre la Generalitat y el consistorio para acelerar este instrumento urbanístico, para agilizar la recuperación y el desarrollo de suelo en los municipios afectados por la dana.

“Reducir riesgos futuros y reforzar la seguridad del territorio”

Durante el encuentro, Martínez Mus ha trasladado la voluntad de la Conselleria de acompañar al consistorio para que la propuesta avance con todas las garantías técnicas, urbanísticas y ambientales. “La prioridad es que esta actuación avance con seguridad jurídica, rigor técnico y la máxima agilidad posible”, ha señalado el vicepresidente tercero, quien ha subrayado que la reconstrucción debe servir para “reducir riesgos futuros y reforzar la seguridad del territorio”.

El PEUR planteado por el ayuntamiento tiene como finalidad favorecer la reubicación de actividades industriales y terciarias afectadas por las inundaciones hacia suelos más seguros y adecuados para su desarrollo.

Según la documentación analizada, la dana provocó daños significativos en zonas industriales del municipio como La Reva, El Oliveral y Entrevies, con una afección estimada de seis millones de metros cuadrados de suelo.

"La mota en el barranco de Poyo es clave para evitar inundaciones"

Por su parte el alcalde ha subrayado, “para Riba-roja es importante que la propuesta salga adelante y poder trasladar seguridad a las empresas que deseen desarrollar su actividad en estas zonas estratégicas”. No obstante, Raga ha recordado que la intervención en el área industrial para evitar los efectos de una posible dana es una realidad, “la mota en en el barranco de Poyo junto a la A3 y la apertura del Barranc de Pozalet en el PLV, serán clave para evitar inundaciones".

El PEUR Pla de Nadal y el PEUR El Penyot

La propuesta contempla la tramitación de dos ámbitos de actuación: el PEUR Pla de Nadal y el PEUR El Penyot. La Conselleria ha trasladado al consistorio la necesidad de completar la documentación técnica exigida por la normativa para poder iniciar formalmente la tramitación, así como definir el marco de colaboración para la redacción, desarrollo y gestión urbanística de los planes.

Durante la reunión, se trataron otros temas relevantes que afectan a la seguridad en el entorno del Parque Natural del Túria, como las pasarelas peatonales y los badenes inundables, que en breve saldrán a licitación.

A la reunión han asistido también la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti, y la concejala de Planificación Urbanística, Teresa Pozuelo, entre otros representantes públicos.