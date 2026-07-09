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El Centro de Día de Benaguasil ya es de titularidad municipal

La previsión de ambas administraciones es que el equipamiento, que ampliará la red de recursos asistenciales, pueda abrir sus puertas en un plazo aproximado de cuatro meses

Centro de Día de Benaguasil.

Centro de Día de Benaguasil. / A. Benaguasil

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Laura Florentino

Laura Florentino

Benaguasil

El Centro de Día de Benaguasil ha dado un paso definitivo hacia su apertura tras culminarse el proceso de cesión de la titularidad del inmueble por parte de la Generalitat Valenciana al ayuntamiento. El pleno ordinario del mes de julio aprobará de forma definitiva la aceptación de esta cesión, completando así el trámite administrativo imprescindible para la puesta en marcha de este servicio asistencial.

La obtención de la titularidad municipal permitirá al consistorio asumir la gestión del proyecto, después de haber solicitado a la Generalitat la cesión del edificio una vez obtenida la autorización de funcionamiento del centro. El objetivo ha sido agilizar al máximo su apertura y facilitar una gestión más eficiente de un recurso destinado a la atención de personas mayores en situación de dependencia.

Siguiente paso, la licitación del contrato

Superado este procedimiento, el siguiente paso será la licitación del contrato para la gestión del Centro de Día y su posterior adjudicación. Para ello, la Generalitat Valenciana ha adquirido el compromiso de financiar anualmente el funcionamiento del servicio con una dotación cercana a los 900.000 euros, una aportación que garantizará la prestación de este recurso una vez entre en funcionamiento.

Centro de Día de Benaguasil.

Centro de Día de Benaguasil. / A. Benaguasil

Apertura en cuatro meses

La previsión de ambas administraciones es que el Centro de Día pueda abrir sus puertas en un plazo aproximado de cuatro meses, una vez concluyan los últimos trámites administrativos.

El nuevo equipamiento ampliará la red de recursos asistenciales de Benaguasil, ofreciendo atención especializada a personas mayores dependientes y favoreciendo su permanencia en su entorno familiar. Además, proporcionará apoyo y respiro a las familias cuidadoras, reforzando los servicios sociales del municipio.

Noticias relacionadas y más

El alcalde, Ximo Segarra, ha destacado que la aceptación de la titularidad municipal representa "el último gran paso" para hacer realidad una infraestructura muy esperada por la ciudadanía y que responde a una demanda histórica de Benaguasil. Asimismo, ha puesto en valor la colaboración entre el ayuntamiento y la Generalitat Valenciana para culminar un proyecto que reforzará los servicios sociales municipales y ampliará la red de atención a las personas mayores del municipio.

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