Infraestructuras
Olocau aprueba el proyecto de la futura depuradora que dará servicio también a Serra, Bétera y la Pobla de Vallbona
La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Olocau desde 2013, beneficiará a varias urbanizaciones y preservará el medio ambiente
El Ayuntamiento de Olocau ha aprobado este jueves el proyecto de la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que dará servicio a urbanizaciones de Olocau, Serra, Bétera y la Pobla de Vallbona, una infraestructura largamente reivindicada y que supondrá una inversión superior a 38,5 millones de euros.
La propuesta ha salido adelante durante un pleno extraordinario con 8 votos a favor de PSPV-PSOE y Compromís y 2 abstenciones del Partido Popular.
La aprobación supone un nuevo avance en un proyecto iniciado en 2013 a iniciativa del Ayuntamiento de Olocau y al que posteriormente se incorporaron Serra, Bétera y la Pobla de Vallbona. La actuación será financiada por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) de la Generalitat Valenciana, mientras que el consistorio asumirá la adquisición de la parte correspondiente de la parcela donde se construirá la instalación, así como el coste de las tres estaciones de bombeo del término municipal y las expropiaciones necesarias para ejecutar los colectores.
Ubicación en Bétera
La futura depuradora se ubicará en el término municipal de Bétera y permitirá atender las necesidades de saneamiento y depuración de casi 4.900 viviendas situadas en urbanizaciones de los cuatro municipios implicados.
No obstante, más del 50% del desarrollo del proyecto se ejecutará en el término de Olocau, debido al volumen de vertidos y a la extensión de parcelas que aportará el municipio, lo que lo convierte en la localidad con mayor superficie afectada por la actuación.
El alcalde de Olocau, Antonio Ropero, ha calificado la aprobación del proyecto como "una excelente noticia", ya que, según ha destacado, "hemos trabajado mucho durante todos estos años para dar respuesta a una reivindicación histórica de nuestra localidad mediante una infraestructura imprescindible para el bienestar y la calidad de vida de los vecinos y vecinas, así como para preservar los acuíferos y cuidar el medio ambiente".
Además, el primer edil ha anunciado que el ayuntamiento mantendrá reuniones con las asociaciones de vecinos de las urbanizaciones que se beneficiarán de la futura depuradora para explicarles los detalles del proyecto y la hoja de ruta prevista para la ejecución de los distintos Programas de Actuación Integrada (PAI).
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