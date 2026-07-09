Riba-roja activa los 20 cañones de agua para proteger a las urbanizaciones del riesgo de incendios

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria puso en marcha ayer los 20 cañones de agua regenerada en el Parc Fluvial para proteger las urbanizaciones de Masía de Traver y els Pous frente al riesgo de incendios debido a su cercanía a las masas forestales, ante las altas temperaturas registradas durante las últimas jornadas y las previsiones para los próximos días. Esta actuación se enmarca en el conocido proyecto Guardian, impulsado como el más importante de Europa, liderado por Riba-roja de Túria junto a Paterna, en la lucha contra el cambio climático mediante la prevención y extinción de incendios.

Los 20 cañones de agua regenerada comenzaron a funcionar ayer en el Parc Fluvial del Túria para proteger a las más de 1.100 viviendas existentes en esta zona del término municipal de Riba-roja de Túria, incluidas en el entorno del denominado interfaz urbano-forestal compartido con el municipio vecino de Paterna. Cada uno de los dos ayuntamientos asume una serie de compromisos y obligaciones en el marco de este proyecto.

Las altas temperaturas registradas durante los últimos días y las previsiones para las próximas horas en buena parte de la Comunitat Valenciana, con aviso rojo al superarse ampliamente los 40 grados y con posibilidad de alcanzar incluso los 44 grados en algunas localidades, motivaron al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria a activar los cañones como medida preventiva para proteger a los más de 4.000 habitantes de esta área.

Sistema de prevención

El proyecto Guardian fue elaborado conjuntamente por los ayuntamientos de Riba-roja de Túria y Paterna con el objetivo de crear un sistema de prevención en la Vallesa de Mandor que, con una extensión de 2.000 hectáreas de masa forestal y una población de 15.000 habitantes en la zona, permite hacer frente al riesgo de incendios mediante el uso de cañones de agua regenerada.

El agua utilizada procede de los usos domésticos y, tras ser depurada y tratada mediante un proceso técnico, constituye una herramienta esencial del proyecto Guardian. Esta iniciativa, impulsada por ambos ayuntamientos, está considerada la más importante de Europa en la lucha contra el cambio climático en materia de prevención y extinción de incendios y la segunda del mundo. En el proyecto participan además Hidraqua, Medi XXI, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València y Cetaqua.

El coste del proyecto supera los cinco millones

El coste total del proyecto asciende a 5,4 millones de euros, de los que la Unión Europea ha financiado el 80 % del total, es decir, 4,4 millones, mientras que el resto ha sido sufragado conjuntamente por ambas administraciones locales. Por ello, los dos ayuntamientos deben asumir anualmente una serie de compromisos y obligaciones en materia de prevención frente a las elevadas temperaturas.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria continúa trabajando en la ampliación del perímetro de actuación de este proyecto hacia las urbanizaciones del norte del término municipal, como València la Vella y els Pous. Con más de 600 viviendas entre ambas áreas residenciales y cerca de 2.000 habitantes, esta ampliación supondrá una importante medida de protección durante los periodos estivales en los que las temperaturas superan los 40 grados.

Riba-roja de Túria pone en marcha los 20 cañones de agua en el Parc Fluvial para proteger a las urbanizaciones. / A. Riba-roja de Túria

Barrera de contención

El proyecto mejora la resiliencia frente a los incendios forestales mediante una barrera de contención del fuego formada por 40 cañones alimentados con agua regenerada y la instalación de sensores de detección que activan un sistema de riego destinado a humedecer las áreas residenciales, actuando al mismo tiempo como elemento de protección y defensa en las áreas estratégicas de gestión de Riba-roja de Túria y Paterna.

El sistema implantado tiene capacidad para generar un volumen anual de 80.000 metros cúbicos de agua regenerada destinados a proteger 35 hectáreas de masa forestal entre los términos municipales de Riba-roja de Túria y Paterna. La infraestructura hidráulica está compuesta por 6.500 metros de conducciones y cinco depósitos encargados de recoger el agua de la estación regeneradora y conducirla hasta las 40 torres fijas.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacado que este proyecto “constituye una herramienta fundamental en materia de prevención ante el aumento notable de las temperaturas que aumenta año tras año y, por tanto, suponen un peligro por la cercanía de las viviendas a las zonas forestales; además, es necesario aumentar estas actuaciones a aquellas zonas donde existe, también, peligro por la cercanía de la masa forestal a las zonas habitables”.