Sanidad
Sanidad avanza en el nuevo consultorio de San Antonio de Benagéber con una inversión de más de seis millones
El futuro centro sanitario contará con más consultas de Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería e incorporará por primera vez un área de Rehabilitación con gimnasio
La Conselleria de Sanidad continúa avanzando en la construcción del nuevo Consultorio Auxiliar de San Antonio de Benagéber, una infraestructura sanitaria que supondrá una inversión superior a los seis millones y que permitirá ampliar la cartera de servicios y la capacidad asistencial del municipio.
El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado este jueves la parcela donde se levantará el futuro centro, situada en la calle Nieva, junto al alcalde de la localidad, Enrique Santafosta. Previamente, ambos han mantenido una reunión en el ayuntamiento para abordar el desarrollo del proyecto.
Durante la visita, Gómez ha destacado que el nuevo consultorio permitirá responder al crecimiento demográfico experimentado por San Antonio de Benagéber durante los últimos años. "Damos respuesta a una reivindicación de la ciudadanía desde hace tiempo, debido al crecimiento de población que ha experimentado San Antonio de Benagéber en los últimos años. Así, la puesta en funcionamiento del nuevo centro va a permitir responder a las actuales necesidades asistenciales de la población y permitirá ofrecer una mejor calidad asistencial", ha afirmado.
Sustituirá al actual consultorio
El nuevo edificio sustituirá al consultorio actual y ampliará de forma significativa el número de consultas. En concreto, pasará de cuatro a siete consultas de Medicina de Familia, de dos a siete consultas de Enfermería Familiar y de dos a tres consultas de Pediatría. Además, incorporará nuevos servicios, entre ellos un Área de Rehabilitación equipada con gimnasio.
En este sentido, el conseller ha señalado que "el nuevo consultorio sustituirá al actual y va a estar dotado de un mayor número de consultas, tanto de Medicina Familiar como de Pediatría y Enfermería, al tiempo que incorporará nuevos servicios asistenciales como es un Área de Rehabilitación dotada de gimnasio".
Ultimando la adjudicación
La Conselleria ya ha licitado la redacción del proyecto y la dirección de las obras por un importe cercano a los 500.000 euros y se encuentra ultimando la adjudicación. Una vez finalice esta fase, se procederá a licitar las obras, cuyo presupuesto asciende a 5,7 millones.
Parcela de más de 1.300 metros cuadrados
El nuevo consultorio se construirá sobre una parcela municipal de 1.390 metros cuadrados ubicada en una zona céntrica del municipio, con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos a los servicios sanitarios.
Área de Atención a la Mujer
El centro dispondrá también de un Área de Atención a la Mujer con sala de educación maternal, un Área de Extracciones y Tratamientos con cinco puestos, un Área de Trabajo Social, dos consultas de Rehabilitación, gimnasio, sala de técnicas y vestuarios. Asimismo, contará con recepción, dependencias administrativas, sala de reuniones y una base para transporte sanitario.
Durante la visita, el titular de Sanidad ha subrayado que el objetivo de la Generalitat pasa por seguir modernizando la red de Atención Primaria. "El objetivo de la Conselleria se centra en poner a disposición de la población infraestructuras sanitarias modernas, accesibles y dotadas con el mejor equipamiento tecnológico. Y este nuevo consultorio es una muestra de ello porque será un edificio nuevo, moderno, accesible y dotado de los mejores recursos asistenciales", ha concluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- El incendio forestal de Soneja está descontrolado, entra en el parque natural de la sierra de Espadán y quema 150 hectáreas
- Última hora del incendio forestal en Soneja, en directo: sigue las últimas noticias del fuego que arrasa la Serra d'Espadà
- Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana
- Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
- Muere una bañista de 60 años en la piscina de verano municipal de Mislata
- La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia
- Estos son los municipios con riesgo alto y medio por calor este lunes en la Comunitat Valenciana
- Cinco diputados del PSPV piden cambiar un pleno de la Diputación de Valencia por coincidir con el de sus ayuntamientos