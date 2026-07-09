Sanidad avanza en el nuevo consultorio de San Antonio de Benagéber con una inversión de más de seis millones

La Conselleria de Sanidad continúa avanzando en la construcción del nuevo Consultorio Auxiliar de San Antonio de Benagéber, una infraestructura sanitaria que supondrá una inversión superior a los seis millones y que permitirá ampliar la cartera de servicios y la capacidad asistencial del municipio.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado este jueves la parcela donde se levantará el futuro centro, situada en la calle Nieva, junto al alcalde de la localidad, Enrique Santafosta. Previamente, ambos han mantenido una reunión en el ayuntamiento para abordar el desarrollo del proyecto.

Durante la visita, Gómez ha destacado que el nuevo consultorio permitirá responder al crecimiento demográfico experimentado por San Antonio de Benagéber durante los últimos años. "Damos respuesta a una reivindicación de la ciudadanía desde hace tiempo, debido al crecimiento de población que ha experimentado San Antonio de Benagéber en los últimos años. Así, la puesta en funcionamiento del nuevo centro va a permitir responder a las actuales necesidades asistenciales de la población y permitirá ofrecer una mejor calidad asistencial", ha afirmado.

Sustituirá al actual consultorio

El nuevo edificio sustituirá al consultorio actual y ampliará de forma significativa el número de consultas. En concreto, pasará de cuatro a siete consultas de Medicina de Familia, de dos a siete consultas de Enfermería Familiar y de dos a tres consultas de Pediatría. Además, incorporará nuevos servicios, entre ellos un Área de Rehabilitación equipada con gimnasio.

En este sentido, el conseller ha señalado que "el nuevo consultorio sustituirá al actual y va a estar dotado de un mayor número de consultas, tanto de Medicina Familiar como de Pediatría y Enfermería, al tiempo que incorporará nuevos servicios asistenciales como es un Área de Rehabilitación dotada de gimnasio".

Ultimando la adjudicación

La Conselleria ya ha licitado la redacción del proyecto y la dirección de las obras por un importe cercano a los 500.000 euros y se encuentra ultimando la adjudicación. Una vez finalice esta fase, se procederá a licitar las obras, cuyo presupuesto asciende a 5,7 millones.

Parcela de más de 1.300 metros cuadrados

El nuevo consultorio se construirá sobre una parcela municipal de 1.390 metros cuadrados ubicada en una zona céntrica del municipio, con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos a los servicios sanitarios.

Área de Atención a la Mujer

El centro dispondrá también de un Área de Atención a la Mujer con sala de educación maternal, un Área de Extracciones y Tratamientos con cinco puestos, un Área de Trabajo Social, dos consultas de Rehabilitación, gimnasio, sala de técnicas y vestuarios. Asimismo, contará con recepción, dependencias administrativas, sala de reuniones y una base para transporte sanitario.

Durante la visita, el titular de Sanidad ha subrayado que el objetivo de la Generalitat pasa por seguir modernizando la red de Atención Primaria. "El objetivo de la Conselleria se centra en poner a disposición de la población infraestructuras sanitarias modernas, accesibles y dotadas con el mejor equipamiento tecnológico. Y este nuevo consultorio es una muestra de ello porque será un edificio nuevo, moderno, accesible y dotado de los mejores recursos asistenciales", ha concluido.