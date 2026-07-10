Movilidad
El Consell Jurídic Consultiu respalda a l'Eliana y pide a la Generalitat estudiar la reapertura del paso histórico de la estación
El Ayuntamiento de l'Eliana reclama una solución definitiva tras el cierre del paso en diciembre de 2024 y diversas movilizaciones vecinales
El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha dado un respaldo a las reivindicaciones del Ayuntamiento de l'Eliana y de los vecinos para recuperar el histórico paso peatonal de la estación de Metrovalencia. En su memoria correspondiente a 2025, el órgano consultivo concluye que, aunque el cierre ejecutado por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se ajustó a la legalidad, la Generalitat debería analizar las "circunstancias singulares" de este caso y estudiar la reapertura del cruce con las medidas de seguridad necesarias.
Utilizado durante más de 140 años
El dictamen, emitido a petición del consistorio, destaca que este paso ha sido utilizado durante más de 140 años y plantea que el gobierno autonómico valore su incorporación formal al catálogo de pasos a nivel peatonales, adaptándolo con sistemas de protección que permitan regularizar un uso consolidado durante generaciones.
Además, el CJC cuestiona que la alternativa habilitada a través del paso inferior de la calle Dámaso Rodrigo sea una solución adecuada. Según el informe, este itinerario obliga a recorrer 570 metros adicionales, lo que supone cerca de diez minutos más a pie y genera problemas de accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida. En este sentido, considera que esta situación afecta al principio de movilidad recogido en la normativa autonómica cuando existen soluciones técnicas viables.
El órgano consultivo también advierte de que la instalación de señales de prohibición no ha impedido que los peatones continúen cruzando las vías, por lo que insta a la Generalitat a estudiar la propuesta del Ayuntamiento para instalar medidas de protección activa, como señales lumínico-acústicas o barreras automáticas.
Cierre del paso en diciembre de 2024
Tras conocerse el contenido del dictamen, el Ayuntamiento de l'Eliana ya ha cerrado una reunión con la directora general de Transportes para reclamar una solución definitiva a un conflicto que se prolonga desde el cierre del paso en diciembre de 2024 y que ha dado lugar a diversas movilizaciones vecinales en los barrios de Entrevies, Montepilar, Montealegre y Montesol, donde se recogieron más de 2.000 firmas en apoyo a su reapertura.
El alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, ha valorado muy positivamente el pronunciamiento del Consell Jurídic Consultiu. "Vamos a reclamar los derechos de nuestros vecinos y vecinas, unos derechos históricos de más de 140 años. Vamos a estar hasta el final para intentar revertir una situación que consideramos absurda e injusta", ha afirmado.
El primer edil ha reiterado además que el consistorio sigue sin compartir la decisión adoptada por FGV y considera imprescindible alcanzar una solución que garantice tanto la seguridad como la movilidad de los vecinos. "La alternativa de obligar a pasar por el túnel no es adecuada, ni desde el punto de vista de la movilidad ni desde el de la accesibilidad", ha concluido.
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