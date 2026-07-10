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Política municipal

Dimite la única concejala del PP en Serra, Mª Rosario Martínez, por motivos familiares

Basilio Marqués Blasco será el sustituto de la concejala popular

Mª Rosario Martínez, en una imagen de archivo.

Mª Rosario Martínez, en una imagen de archivo. / A. Serra

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Laura Florentino

Laura Florentino

Serra

La política municipal de Serra suma una nueva renuncia en el actual mandato. Mª Rosario Martínez Cáceres, única concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Serra, portavoz del grupo municipal y presidenta de la agrupación local del PP, ha presentado su dimisión por motivos familiares, poniendo fin a una extensa trayectoria de 32 años dedicada al servicio público.

Martínez Cáceres cierra así una carrera política que comenzó hace más de tres décadas y que ha estado estrechamente vinculada al municipalismo. Durante 24 años desempeñó responsabilidades como concejala en el Ayuntamiento de Bétera, donde desarrolló buena parte de su actividad política, antes de incorporarse al proyecto del Partido Popular en Serra, municipio en el que ha ejercido como concejala durante los últimos siete años.

Le sustituye Basilio Marqués

Su salida deja vacante la única representación con la que contaba el Partido Popular en el consistorio serrano. Según ha podido saber este diario la decisión responde exclusivamente a motivos personales y familiares. Tras su renuncia, será Basilio Marqués Blasco quien ocupe su acta de concejal en el consistorio, asumiendo la representación del Partido Popular en la corporación municipal.

Noticias relacionadas y más

La dimisión se produce en un contexto de cambios en la representación política del Ayuntamiento de Serra. Cabe recordar que en mayo de 2025 también presentó su renuncia el entonces portavoz de Vox, Carlos Devís, quien dejó su acta de concejal, lo que supuso otra modificación en la composición de la corporación municipal durante el presente mandato.

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