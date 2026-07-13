Identifican a tres menores como presuntos responsables del incendio que arrasó 1,5 hectáreas en la Pobla de Vallbona

La Policía Local de la Pobla de Vallbona ha identificado a tres menores como presuntos responsables del incendio declarado el pasado 4 de julio en una zona de huerta situada junto al núcleo urbano. El fuego calcinó aproximadamente una hectárea y media de terreno agrícola y llegó a poner en peligro una vivienda ubicada entre la zona urbana y los campos afectados. En el interior se encontraba en ese momento una persona acompañada de su mascota.

Las imágenes tomadas tras el incendio muestran una extensa superficie ennegrecida, con campos, arbolado y vegetación afectados junto a viviendas y equipamientos próximos. La intervención de los servicios de emergencia evitó que las llamas alcanzaran el inmueble y que el incendio continuara avanzando por la huerta.

Las cámaras de vigilancia, clave

La investigación de la Policía Local se centró en el análisis de las grabaciones obtenidas por el sistema municipal de cámaras de seguridad. La colaboración ciudadana también resultó determinante para identificar a los tres menores a partir de las imágenes disponibles.

Zona de huerta incendiada. / A. P.

El concejal de Seguridad Ciudadana y exalcalde, Abel Martí, ha destacado el resultado de la inversión realizada en videovigilancia, al considerar que estas cámaras han permitido esclarecer con rapidez la presunta autoría del incendio.

Al tratarse de menores de edad, serán sus representantes legales quienes deberán responder por los daños ocasionados, según ha informado el Ayuntamiento. También podrían tener que asumir los costes derivados del dispositivo movilizado para extinguir el fuego, conforme a la legislación vigente.

Un amplio dispositivo de extinción

La proximidad de las llamas a una vivienda y al casco urbano obligó a desplegar numerosos medios de emergencia. En las tareas participaron una brigada forestal, una autobomba, una dotación de bomberos, una ambulancia, un medio aéreo y un helicóptero. La rápida actuación de los equipos permitió controlar el incendio antes de que se extendiera a nuevas parcelas agrícolas o alcanzara la casa amenazada.

El alcalde de la Pobla de Vallbona, Jaime Ruix, ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia y la ayuda de la ciudadanía durante la investigación. También ha pedido "extremar las precauciones durante el verano", cuando las altas temperaturas y la sequedad de la vegetación incrementan considerablemente el peligro de incendios agrícolas y forestales.

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El suceso vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad de las zonas de interfaz urbano-agrícola, donde los campos y la vegetación se encuentran muy próximos a viviendas, carreteras y equipamientos. En estas áreas, un incendio puede propagarse rápidamente y amenazar tanto terrenos productivos como inmuebles habitados. El Ayuntamiento insiste por ello en evitar cualquier comportamiento que pueda generar llamas o chispas y en avisar inmediatamente a los servicios de emergencia ante cualquier columna de humo.