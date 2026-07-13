Vecinos de San Antonio de Benagéber rechazan la instalación de pantallas acústicas junto a la autovía: "Alcalde, no a las pantallas"

Un grupo de vecinos de San Antonio de Benagéber ha iniciado una campaña de protestas para mostrar su rechazo a la instalación de pantallas acústicas junto a las viviendas situadas junto a la autovía. Los residentes denuncian que la actuación, prevista por la Generalitat para 2027, supondrá un "importante impacto visual y ambiental", además de generar un "efecto invernadero" en las calles más próximas a la carretera.

Los afectados, que han colocado pancartas con el lema "Alcalde, no a las pantallas", aseguran que llevan meses trasladando su oposición tanto al ayuntamiento como a la Conselleria de Infraestructuras, sin obtener una respuesta que despeje sus dudas.

Según explican en declaraciones a Levante-EMV, el proyecto comenzó a plantearse en 2023. En aquel momento, afirman que trasladaron al consistorio que no estaban de acuerdo con la instalación de las pantallas. "El alcalde nos dijo que haría una reunión para ver cuántos vecinos las querían y cuántos no", relata una de las vecinas afectadas.

Sin embargo, sostienen que ese encuentro "no sirvió para decidir si la actuación debía ejecutarse, sino únicamente para escoger el diseño de los paneles". "Cuando finalmente se hizo la reunión era para decir si las queríamos opacas, transparentes o de qué color. Nos dijeron que las pantallas se iban a poner sí o sí", lamenta a este diario.

Los vecinos aseguran que las estructuras quedarán muy próximas a las viviendas, especialmente en algunos tramos donde la autovía discurre junto a las casas. "Ahora vemos el monte porque estamos en alto. Cuando pongan los paneles ya no veremos nada, tendremos una pared translúcida delante de casa", explica una residente.

Una de las calles que limita con la autovía a su paso por San Antonio de Benagéber. / Levante-EMV

"Va a hacer efecto invernadero"

En la calle Vereda, donde la vía se estrecha en una curva, los afectados calculan que las pantallas quedarán a apenas tres o cuatro metros de algunas fachadas. "Nos van a quitar todo el aire, va a hacer efecto invernadero, vamos a vivir en una pecera delante de nuestras casas", denuncia esta vecina.

Los residentes cuestionan además la necesidad de la actuación y aseguran que el ruido del tráfico nunca ha supuesto un problema para la mayoría de quienes viven en la zona. "Tenemos buenas ventanas y a ninguno de nosotros nos molesta el sonido. Se ve que solo hay un vecino que se queja. ¿Por un único vecino tenemos que tener eso delante de nuestras casas? No lo entendemos", afirman.

También plantean dudas sobre el mantenimiento de las futuras pantallas y su impacto ambiental. Entre otras cuestiones, preguntan quién se encargará de limpiarlas y advierten de que, al ser transparentes, podrían provocar que las aves chocaran contra ellas.

Una de las calles que limita con la autovía a su paso por San Antonio de Benagéber. / Levante-EMV

"Nos dijeron que si el 100 % no estaba de acuerdo no se pondrían"

Una de las vecinas de la calle Vereda recuerda que el actual alcalde, Enrique Santafosta, visitó las viviendas cuando comenzó a hablarse del proyecto. "Vino casa por casa preguntando quién las quería y quién no. Aquí, en la puerta de mi casa, me dijo que haríamos una reunión", explica.

No obstante, asegura que el encuentro tardó cerca de un año en celebrarse y que finalmente no se consultó a los residentes sobre la conveniencia de la actuación. "Nos dijeron que si el 100 % de los vecinos no estaba de acuerdo no se pondrían, pero al final la reunión fue solo para elegir el color de los paneles", sostiene.

Respaldo institucional en 2024

Sin embargo, la documentación publicada por el propio ayuntamiento en los últimos meses refleja un respaldo institucional a la instalación de estas infraestructuras para reducir el impacto del tráfico de la CV-35.

De hecho, en junio de 2024 el pleno municipal aprobó por unanimidad una declaración institucional para reclamar a la Generalitat Valenciana la instalación de nuevas pantallas acústicas con el objetivo de reducir la contaminación acústica en distintas zonas residenciales del municipio.

Posteriormente, en noviembre de 2025, el consistorio informó de que la actuación contemplaría tres ámbitos de intervención: el Paseo de Valencia y los tramos más próximos a la autovía en las urbanizaciones de Montesano y Colinas, con el objetivo de minimizar las molestias ocasionadas por el tráfico.

Asimismo, en una publicación realizada en diciembre de 2025, el Ayuntamiento anunció que el proyecto iniciaría en los días siguientes su fase de información pública y que las obras podrían comenzar a finales de 2026. En ese mismo comunicado señalaba que se había incluido en esta fase la instalación de parte de las pantallas acústicas acordadas con la Generalitat Valenciana.

No obstante, los vecinos que ahora rechazan el proyecto aseguran que "nunca se les consultó sobre la conveniencia de instalar las pantallas" y sostienen que las reuniones mantenidas con el ayuntamiento se limitaron a "cuestiones relacionadas con el diseño de los paneles, sin plantear la posibilidad de renunciar a la actuación". También afirman que, cuando solicitan explicaciones al consistorio, se les remite a la Generalitat, una situación que califican de "limbo administrativo".