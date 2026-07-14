La urbanización València la Vella en Riba-roja reclama medidas urgentes contra el riesgo de incendios

La preocupación por el riesgo de incendios forestales vuelve a instalarse entre los vecinos de la urbanización València la Vella, en Riba-roja de Túria. Tras los episodios vividos en los últimos años, algunos residentes denuncian la falta de mantenimiento en el entorno forestal y reclaman actuaciones urgentes para reducir el peligro durante los meses de mayor riesgo. Mientras tanto, el ayuntamiento asegura que ya trabaja en la ampliación del proyecto Guardian, un sistema pionero de prevención que pretende reforzar la protección de esta zona.

València la Vella se encuentra en un entorno de interfaz urbano-forestal, donde las viviendas conviven con amplias masas boscosas del Parque Natural del Túria. Esta ubicación convierte a la urbanización en una de las áreas más sensibles durante la campaña de incendios, especialmente en períodos de altas temperaturas y sequía.

Uno de los vecinos resume a este diario el sentir de parte de la urbanización con preocupación por el mantenimiento del Parque Fluvial: "Hemos tenido incendios y evacuación de las viviendas en los últimos años, así que esto es un polvorín sin controlar".

Frente a las críticas de algunos vecinos por la falta de mantenimiento del entorno, el Ayuntamiento de Riba-roja asegura a Levante-EMV que continúa desarrollando trabajos de eliminación de vegetación invasora en el Parque Natural del Túria. Según fuentes municipales, ya se han eliminado 80.000 metros cuadrados de caña y está previsto actuar sobre otros 20.000 metros cuadrados más dentro de un proceso progresivo de restauración ambiental. El objetivo, explican, es “intentar acabar con toda la caña invasora del Parque Natural del Túria, llegando hasta la zona de els Pous”.

Mayor sistema de prevención de incendios

Desde 2023, Riba-roja de Túria cuenta con el Proyecto Guardian, considerado el mayor sistema de prevención de incendios mediante agua regenerada de Europa y el segundo del mundo.

El sistema utiliza agua depurada procedente de la EDAR Camp de Túria II para alimentar una red de cañones desarrollados por la empresa valenciana Medi XXI. Su función no es apagar incendios, sino mantener húmeda la vegetación y crear una barrera de protección que retrase el avance de las llamas hacia las zonas residenciales, proporcionando un margen de tiempo adicional para la actuación de los servicios de emergencias.

Actualmente, el dispositivo protege las urbanizaciones de Masia de Traver y els Pous, beneficiando a más de 1.100 viviendas y alrededor de 4.000 vecinos situados junto al Parque Natural del Túria.

La necesidad de este tipo de infraestructuras queda reflejada en los datos históricos: durante las dos últimas décadas, el término municipal de Riba-roja ha registrado más de medio centenar de incendios que han afectado, en distinta medida, al Parque Natural del Túria.

Mapa con todos los puntos donde están ubicados los cañones de agua a su paso por Riba-roja de Túria. / Laura Florentino

La ampliación llegará con Guardian II

El ayuntamiento trabaja ya en la segunda fase del proyecto, denominada Guardian II, que pretende ampliar el perímetro de protección hacia la zona norte del municipio. El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha anunciado que el nuevo proyecto extenderá el sistema hacia la Vallesa, el Clot de Navarrete, el barranco de Mandor y el subparque fluvial de València la Vella y els Pous.

Según explica el consistorio, actualmente València la Vella no dispone de una red fija de cañones como la existente en Masía de Traver o els Pous, aunque sí cuenta con medidas preventivas.

Desde el ayuntamiento detallan que la urbanización queda delimitada por dos barrancos: el de la Pedrera, que separa Masía de Traver de València la Vella, y el del Pisador, que hace lo propio con els Pous. En ambos límites existen cañones del sistema Guardian.

Además, el municipio dispone de 10 cañones portátiles desarrollados por Medi XXI que pueden desplazarse e instalarse en caso de necesidad. El consistorio explica que el estudio técnico que está elaborando Veolia para Guardian II contempla precisamente reforzar la protección de València la Vella mediante la instalación de nuevos cañones tanto en esta zona como en el barranco de Mandor.

Desde el ayuntamiento insisten, además, en que estos dispositivos tienen una función exclusivamente preventiva. “Los cañones siempre son una medida de prevención. Humedecen la masa boscosa y, en caso de incendio, retardar que el fuego llegue a las viviendas, nunca extinguen el incendio, dan más tiempo al cuerpo de bomberos”.

Los cañones de agua activados en las inmediaciones de la urbanización Masia de Traver de Riba-roja. / Laura Florentino

Una demanda vecinal que va más allá de los cañones

Pese a los anuncios de ampliación del proyecto Guardian, algunos residentes consideran que la prioridad inmediata pasa por intensificar las labores de limpieza y mantenimiento de la vegetación, especialmente en los barrancos y el Parque Fluvial.

El temor se mantiene vivo entre quienes ya han vivido evacuaciones por incendios en años anteriores y consideran que las actuaciones preventivas deben combinar la innovación tecnológica con una gestión constante del entorno forestal.