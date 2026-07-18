Un toro y varias vaquillas se escapan durante los festejos taurinos de Gátova y el Ayuntamiento pide a los vecinos no salir de casa
Los animales han abandonado el recinto taurino y se han dispersado por distintos puntos del municipio mientras los ganaderos trabajan para recuperarlos
Gátova está viviendo momentos de tensión después de que este mediodía un toro y un grupo de vaquillas se escaparan del recinto donde se estaban celebrando los festejos taurinos en este municipio de la comarca de Camp de Túria.
Los animales están sueltos por diferentes zonas del municipio, lo que ha obligado a activar un dispositivo para intentar localizarlos y devolverlos al recinto con la mayor rapidez posible.
En estos momentos, los ganaderos trabajan para recuperar a los animales y evitar que puedan causar incidentes mientras permanecen sueltos por la localidad.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Gátova ha hecho un llamamiento a la población para que extreme la precaución y permanezca en sus viviendas hasta que finalice el operativo. Desde el consistorio se recomienda no salir de casa y evitar desplazamientos innecesarios por las calles del municipio mientras continúan las labores de captura.
Por el momento no ha trascendido si la fuga ha provocado daños personales o materiales.
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