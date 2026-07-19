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Capturado el toro fugado en Gátova y localizadas las vaquillas tras una intensa noche de búsqueda

El Ayuntamiento suspende los festejos taurinos de este domingo y mantiene el cierre de la piscina municipal por seguridad mientras concluyen las labores de traslado del ganado

Una imagen de los 'bous al carrer', en una imagen de archivo.

Una imagen de los 'bous al carrer', en una imagen de archivo. / Alejandro Martín

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Lucía Camporro

Lucía Camporro

Gátova

Finaliza la principal situación de peligro en Gátova. El Ayuntamiento de la localidad ha confirmado oficialmente la captura del toro que se encontraba en fuga desde el mediodía de ayer sábado, así como la localización de todo el grupo de vaquillas que se había dispersado por el término municipal. Tras una intensa noche de operativo, las autoridades reestructuran las medidas de seguridad pero piden mantener prudencia.

El incidente comenzó durante los festejos taurinos del municipio de la comarca del Camp de Túria, cuando un toro y varias vaquillas lograron abandonar el recinto cerrado, generando momentos de gran tensión. Mientras las reses hembras fueron controladas inicialmente en la zona de la Alameda, el astado consiguió desplazarse hacia el paraje de El Rodeno, forzando un despliegue masivo que incluyó patrullas de la Guardia Civil y un helicóptero de vigilancia ante el riesgo de que cruzaran a los términos vecinos de Segorbe y Altura.

Operativo nocturno y suspensión de los actos taurinos

Durante toda la madrugada, un dispositivo coordinado por el teniente de alcalde, Víctor Sánchez, y el concejal de Festejos Taurinos, Abel Huesa, ha estado trabajando sobre el terreno. Aunque el toro ya ha sido neutralizado con éxito, los equipos especializados continuarán durante el día de hoy con las labores necesarias para la captura y el traslado ordenado del resto de las reses localizadas.

A raíz de esta situación y con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad ciudadana, el consistorio ha tomado medidas inmediatas para la jornada de este domingo. Se ha decretado la suspensión total de todos los festejos taurinos programados para hoy y se mantiene el aviso de restricciones a la movilidad. Además la piscina municipal permanecerá cerrada de forma preventiva hasta nuevo aviso.

Agradecimiento institucional y llamada a la calma

A través de sus canales oficiales, el Ayuntamiento de Gátova ha expresado su agradecimiento formal a los voluntarios, expertos taurinos, la Comisión de Toros Peña El Pirulí, el Club de Caza, y de manera especial a los ganaderos locales y de municipios vecinos por su experiencia en la gestión del riesgo. La colaboración de la Guardia Civil, la Policía de la Generalitat y la Generalitat Valenciana ha resultado clave para la resolución del suceso sin que consten, por el momento, daños personales o materiales.

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Finalmente, las autoridades locales han reiterado el llamamiento a la responsabilidad ciudadana, pidiendo de forma expresa que se evite la difusión de rumores o informaciones no verificadas en redes sociales y que se atiendan en todo momento las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta que la situación se dé completamente por concluida.

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