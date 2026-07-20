Gátova captura otra de las vacas fugadas y mantiene un operativo para localizar la última

Las labores para recuperar el ganado que escapó el pasado sábado durante los festejos taurinos de Gátova continúan avanzando. Tras la captura del toro y la localización de las vaquillas anunciadas este domingo, el municipio ha logrado dar un paso más en el operativo.

Según ha confirmado el alcalde de Gátova a este diario, durante la noche se capturó una de las vacas que permanecía suelta, mientras que otras cuatro ya están acotadas dentro de un perímetro controlado, a la espera de poder ser trasladadas con seguridad. El dispositivo se centra ahora en localizar a la quinta res que todavía permanece sin ser encontrada. "Anoche capturamos una, otras cuatro están acotadas perimetralmente e intentando localizar la quinta", ha señalado el primer edil.

Un operativo que continúa desde el sábado

El incidente se produjo el pasado 18 de julio, cuando un toro y seis vacas lograron escapar del recinto durante la celebración de los festejos taurinos de la localidad del Camp de Túria, lo que obligó a desplegar un amplio dispositivo de búsqueda.

El domingo, el ayuntamiento confirmó la captura del toro, que finalmente fue abatido, y la localización del resto de las reses, aunque varias de ellas permanecían en zonas de difícil acceso, lo que impedía su captura inmediata.

Cuatro reses permanecen controladas

La evolución del operativo permite ahora afrontar la recta final de la búsqueda. Según la última actualización facilitada por fuentes del consistorio, cuatro de las vacas ya permanecen controladas dentro de un perímetro, mientras que los equipos continúan rastreando la zona para localizar la última res que sigue desaparecida.

El ayuntamiento mantiene la coordinación del dispositivo hasta completar la recuperación de todos los animales y dar por finalizado un incidente que obligó a suspender los festejos taurinos previstos para el domingo y a adoptar diversas medidas de seguridad para proteger a la población.