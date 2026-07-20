Riba-roja de Túria premia el esfuerzo y los éxitos deportivos en la Nit de l'Esport 2026

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria celebró el pasado viernes una nueva edición de la Nit de l'Esport 2026, uno de los actos más destacados de la 39 Semana Deportiva, que reunió en la Piscina Municipal de Verano a deportistas, clubes, familiares y aficionados para rendir homenaje al esfuerzo, la dedicación y los éxitos deportivos alcanzados durante la última temporada.

La gala, ya consolidada como una de las citas más esperadas del calendario deportivo local, reconoció a 31 deportistas locales y 18 clubes deportivos, poniendo en valor no solo los resultados obtenidos en las diferentes competiciones, sino también el compromiso y los valores que el deporte local transmite dentro y fuera de las instalaciones deportivas.

Rubén Burgos, Carolina López o Marc Ramírez

En esta edición se reconoció la trayectoria y los logros de Rubén Burgos, por sus éxitos como entrenador de baloncesto al frente del Valencia Basket y la reciente Copa; Carolina López Serer, por su medalla de oro en la Copa de España de Estilos Internacional de taekwondo; Martina Gil Olmeda, por sus destacados resultados en gimnasia aeróbica; Marc Ramírez, por liderar la categoría GP12 en motociclismo; Unay, Lucas y Nico, por su brillante participación en el Campeonato de España de ajedrez; Eloy Górriz, por su excelente temporada en baloncesto; Denissa Memedovska, por sus éxitos en gimnasia estética; Maika Huelamo Marques, por sus títulos nacionales en kickboxing; Andrés Navarro Sáez, por representar a España en el Campeonato del Mundo de Gravel; José Arce Quilis y Lorena Solves Sánchez, por sus destacados resultados en atletismo y carreras de montaña; Jonas García Rubio, por sus medallas en judo; Neus Jorge Tomás, por proclamarse campeona de España en natación inclusiva; Roberto Sainz Maza, por su ejemplo de esfuerzo y superación en ultrafondo; Nacho Alemany y María Navarro, por su compromiso y trayectoria en balonmano; Marina Campos Sánchez y Mar Pons Ribera, por sus resultados en gimnasia rítmica; el CFS Riba-roja, por los títulos y ascensos logrados en fútbol sala; el equipo femenino del Club de Tenis Riba-roja, por su condición de finalista autonómico; el Ribarroja C.F. Inclusivo, por sus éxitos deportivos; el C.D. Metaesport, por sus destacados resultados en atletismo; Marc Albors Gil, por sus logros en triatlón; Ana María Roig Arener y Neizan Pérez Merenciano, por su trayectoria en espeleología deportiva; M.ª José Tomás Roselló y José Luis Leal Córcoles, por su compromiso con la Asociación de Moteros; Manuel Bayo, Nacho Herreros y Vicente Navarro Escuder, por sus éxitos en tenis; y Daniel Martins, por su brillante temporada y sus resultados nacionales e internacionales en tenis.

Clubes locales

Los clubes locales reconocidos fueron: Levante Eagles, C.D. Racing, Bailando Bailando, Club de Galotxa, Club de Colombicultura, Club de Tenis El Collao, Club de Caza La Garza, Club Aluesha Yoga, Club de Karate, Club de Pádel, Club de Pádel Masía de Traver, Club de Pescadores Suret, Club Taekwondo Subirón, Club de Vóley Camp de Túria, Club de Dardos, Club de Baile Deportivo, Club Búfalos Túria y Club Kaiku.

La velada también contó con sorteos y animación, creando un ambiente festivo que permitió compartir los mejores momentos de la temporada y reforzar los lazos entre las diferentes entidades deportivas del municipio.

El concejal de Deportes, Rafa Gómez, destacó durante el acto que "la Nit de l'Esport es el mejor reflejo del enorme trabajo que realizan nuestros clubes y deportistas durante todo el año. Detrás de cada medalla, de cada ascenso y de cada éxito hay muchas horas de esfuerzo y compromiso que merecen el reconocimiento de todo el municipio. Nos sentimos muy orgullosos de contar con un tejido deportivo tan amplio y diverso, formado por personas que representan los valores del respeto y superación. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando el deporte en todas sus modalidades, porque es una herramienta fundamental para fomentar hábitos saludables y la inclusión social".