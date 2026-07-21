Riba-roja de Túria reclama "urgentemente" un nuevo centro de salud con más personal sanitario

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga ha mantenido un primer encuentro con el equipo técnico de la Conselleria de Sanidad para tratar varios puntos del proyecto del futuro Centro de Atención Primaria (CAP) que llevan solicitando desde varios años y que se ubicará en la actual zona de “Pacadar”.

En el encuentro telemático en el que también estaban presentes la teniente de alcaldía Teresa Pozuelo y la concejala de sanidad Esther Gómez, además de técnicos municipales, se han abordado las actuaciones compartidas con el consistorio, como son las conexiones de red de saneamiento, eléctrica o agua potable.

Durante la reunión, los técnicos de la Generalitat han mostrado los planos de distribución, así como renders de cómo quedará el futuro CAP. Según han trasladado, el propósito de la Generalitat es poder solicitar la licencia con el proyecto básico finalizado antes de acabar el año, de modo que se licite y construya el edificio en 2027.

"El proyecto más importante y esperado"

Por su parte, el alcalde ha subrayado que se trata del proyecto “más importante y esperado” por sus vecinos y que el consistorio “está firmemente comprometido con su ejecución y en colaborar en todo lo que sea necesario para que sea por fin una realidad”.

Necesidad "urgente"

En ese sentido, Raga ha recordado que Riba-roja necesita “urgentemente” un nuevo centro de salud que se ajuste a las dimensiones y necesidades actuales del municipio, con “más médicos y personal sanitario que garanticen una sanidad pública de calidad y suficientea nuestros más de 26.000 habitantes”.