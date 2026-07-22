Bétera inicia la reforma integral de la Casa de la Cultura y de los Mayores con una inversión cercana a 900.000 euros

El Ayuntamiento de Bétera ha dado inicio a las obras de remodelación de la Casa de la Cultura y de los Mayores, un proyecto que supondrá la renovación integral de este edificio municipal y que cuenta con un presupuesto de 895.708,19 euros. La actuación, con un plazo de ejecución estimado de seis meses, está cofinanciada por la Diputació de València a través del Pla Obert d'Inversions, que aporta cerca del 70 % de la financiación.

La intervención permitirá adaptar las instalaciones a las necesidades actuales mediante la redistribución de espacios, la mejora del aislamiento acústico, la eliminación de barreras arquitectónicas y la actualización de los sistemas de protección contra incendios.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha señalado que estas obras responden a "una necesidad histórica del municipio para adecuar todos los espacios a las necesidades de la ciudadanía, tanto el auditorio, como el Hogar del Jubilado y el Centro Artístico Musical. Renovar esta instalación es apostar por nuestra cultura, por nuestros mayores y por el bienestar de todos nuestros vecinos y vecinas".

Actuación en las cuatro plantas del edificio

El proyecto contempla una intervención sobre los 3.642 metros cuadrados del inmueble, distribuida en siete fases de trabajo.

En la planta sótano, donde se ubica el Centro Artístico Musical de Bétera, se mejorará la accesibilidad con nuevos recorridos adaptados, se sustituirán puertas y se instalará una plataforma elevadora en el salón de actuaciones. Además, se reforzará el aislamiento acústico de las aulas y se modernizarán las medidas de protección contra incendios para favorecer la futura conversión del centro en escuela oficial de enseñanzas musicales.

La planta baja, destinada al Hogar del Jubilado, también será objeto de una remodelación. Entre las actuaciones previstas figura la reforma de la cocina del bar, la creación de nuevos espacios para una peluquería, un servicio de podología y despachos para las asociaciones de mayores. Asimismo, se reorganizarán los espacios interiores, se renovarán los aseos y se realizarán trabajos de pintura y acabados.

En la primera planta se actuará sobre el Auditorio, donde se sustituirá el pavimento, se instalarán nuevas butacas y se construirán dos escaleras laterales junto a una rampa fija de acceso al escenario. También se incorporarán soluciones para reducir el impacto acústico sobre las viviendas colindantes.

El proyecto incluye además la renovación de los recorridos interiores, la modernización de los aseos y la actualización de los sistemas de protección contra incendios, con nuevas puertas cortafuegos, la sectorización de vestíbulos y un sistema de ventilación para la extracción de humos.

"Una mejora directa y real"

La concejala de Obras Públicas, Gloria Campomanes, ha destacado la repercusión que tendrá esta actuación para los usuarios del edificio.

"La importancia de las actuaciones que vamos a acometer en la Casa de la Cultura y de los Mayores no únicamente radica en su envergadura y presupuesto, sino en la mejora directa y real que van a suponer para todos los usuarios de esta instalación, especialmente las personas de la tercera edad que tienen su punto de encuentro en este edificio", ha afirmado.

Primera inversión del Pla Obert

La remodelación de la Casa de la Cultura y de los Mayores es la primera actuación que ejecutará el Ayuntamiento de Bétera con cargo a los 2,37 millones de euros asignados al municipio dentro del Pla Obert d'Inversions 2024-2027 de la Diputació de València.

Entre las próximas inversiones previstas figuran la construcción de una planta de carbono activo para mejorar el abastecimiento de agua, actuaciones de accesibilidad en la vía pública, la reforma de las gradas del campo de fútbol 11 y otras instalaciones del polideportivo municipal, así como la mejora de diversas zonas verdes mediante nuevas plantaciones, sistemas de riego y renovación de áreas de juegos infantiles.