Loriguilla añade dos estrellas a su escudo para celebrar el Mundial de España

La euforia por la conquista del segundo Mundial de la selección española sigue dejando imágenes curiosas. La última llega desde Loriguilla, donde el ayuntamiento ha decidido sumarse a la celebración de una forma muy original.

El consistorio ha modificado la fotografía de perfil de su perfil de Facebook incorporando dos estrellas doradas sobre el escudo municipal, imitando el gesto que realizan las selecciones nacionales cuando conquistan un campeonato del mundo.

En la imagen, el escudo de Loriguilla aparece coronado por las dos estrellas, en un claro guiño al reciente triunfo de España, un detalle que no ha pasado desapercibido entre los seguidores de las redes sociales del municipio, seguido del mensaje "desde Loriguilla, felicidades campeones".

Con este simpático cambio, el consistorio demuestra que la fiebre mundialista también ha llegado a las instituciones locales y que la victoria de la selección se celebra más allá de los estadios, incluso en los perfiles oficiales de los consistorios.