Bétera estrena un radar móvil para controlar la velocidad en zonas urbanas

El Ayuntamiento de Bétera ha incorporado un nuevo cinemómetro láser portátil a la Policía Local con el objetivo de reforzar el control de la velocidad en el casco urbano, incrementar la seguridad vial, prevenir accidentes e identificar los puntos donde se registran más excesos de velocidad dentro del término municipal.

La adquisición, que ha supuesto una inversión de 18.026 euros, se enmarca en el Plan de Modernización y Mejora de la Policía Local de Bétera, una iniciativa destinada a seguir profesionalizando la plantilla y dotar al cuerpo de nuevos recursos materiales y técnicos.

Controles aleatorios en zonas residenciales y escolares

El nuevo radar móvil permitirá a la Policía Local realizar controles aleatorios en zonas residenciales, áreas escolares y otros puntos con una elevada circulación de vehículos, respondiendo así a las demandas vecinales en materia de seguridad vial.

El equipo adquirido incluye un trípode para su instalación en vías urbanas, un ordenador portátil compacto con pantalla táctil y un curso de formación específico para los agentes, con el fin de garantizar un uso adecuado del dispositivo.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha subrayado que este nuevo radar "es una inversión en la seguridad vial de todos los vecinos y vecinas, no una medida con afán recaudatorio. El objetivo es evitar accidentes, proteger a la ciudadanía y hacer de Bétera un municipio más seguro para viandantes y conductores".

Capaz de medir velocidades de hasta 320 kilómetros por hora

El nuevo cinemómetro dispone de un alcance de medición de hasta 1.200 metros y puede detectar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. Además, cuenta con una autonomía de funcionamiento de ocho horas ininterrumpidas y está preparado para trabajar tanto de día como de noche gracias a un filtro automático que mejora la visibilidad en condiciones de escasa luz.

Asimismo, el dispositivo ofrece una gran flexibilidad operativa y puede complementarse con otros sistemas de control fijos. Está homologado por el Centro Español de Metrología y permite captar fotografías de alta resolución a una distancia de hasta 150 metros. También incorpora una pantalla táctil de 9,4 centímetros, diseñada para facilitar la visualización incluso bajo la incidencia directa del sol.

Más medidas para mejorar la seguridad vial

Durante los últimos años, el Ayuntamiento de Bétera ha impulsado diferentes actuaciones para reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad en las calles del municipio, entre ellas la instalación de pasos de peatones elevados, badenes, resaltos, pasos de peatones iluminados y radares pedagógicos en aquellas vías donde se detectan mayores problemas derivados de la velocidad.

En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez, ha destacado la "continua línea de mejoras y modernización que estamos llevando a cabo en la Policía Local, que contribuye de forma directa a mejorar la prestación del servicio público y, con ello, a la calidad de vida de toda la ciudadanía de Bétera".

Con esta nueva herramienta, la Policía Local podrá identificar con mayor precisión puntos negros, tramos concretos o zonas del municipio donde los excesos de velocidad sean una problemática recurrente. Los controles móviles permitirán, además, evaluar la necesidad de implantar otras medidas complementarias, como el refuerzo de la señalización o la instalación de nuevos elementos disuasorios para mejorar la seguridad vial.