Llíria solicita a la Generalitat que la Rogativa-Romería de San Vicente sea Fiesta de Interés Turístico

El Ayuntamiento de Llíria ha aprobado por unanimidad, en el pleno municipal, la propuesta para solicitar a la Generalitat Valenciana la declaración de la Rogativa-Romería de San Vicente como Fiesta de Interés Turístico, una iniciativa impulsada por el Área de Turismo tras un proceso de investigación y documentación realizado junto a historiadores locales y con la colaboración de la Cofradía de San Vicente.

El concejal de Turismo, Paco García, ha destacado que esta celebración "se trata de una celebración profundamente arraigada en la tradición local y estrechamente vinculada a la identidad colectiva de Llíria".

Asimismo, ha señalado que "esta fiesta constituye una manifestación cívica, cultural y devocional con fuerte implantación social, mantenida en el tiempo y reconocida por la población como una de las expresiones más representativas del calendario festivo del municipio edetano".

Un patrimonio cultural con gran arraigo

Desde el Ayuntamiento defienden que la Rogativa-Romería reúne los requisitos necesarios para obtener este reconocimiento por su valor histórico, cultural, patrimonial y turístico.

En este sentido, García ha explicado que "la celebración presenta un notable valor patrimonial inmaterial, al integrar elementos de religiosidad popular, memoria colectiva, tradición y vínculo con el territorio".

Además, ha subrayado que "su desarrollo no puede entenderse únicamente como un acto festivo y de hermandad, sino como una práctica cultural que refuerza la continuidad de las costumbres locales, como el almuerzo en la Font, y contribuye a la transmisión intergeneracional de un patrimonio vivo".

El consistorio considera que esta romería posee una marcada singularidad dentro del calendario festivo local y comarcal al combinar aspectos religiosos, culturales, cívicos y territoriales, lo que la convierte en un elemento diferenciador y en un atractivo para visitantes.

Impulso al turismo de Llíria

El reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico también permitiría reforzar la promoción de Llíria como destino cultural y ampliar su oferta turística.

Según recoge la propuesta aprobada por el pleno, la declaración contribuiría a mejorar la proyección exterior de la celebración, potenciar su difusión e incorporarla al relato turístico del municipio, en consonancia con la estrategia de puesta en valor del patrimonio cultural y festivo de la ciudad.

Del mismo modo, el Ayuntamiento considera que esta distinción serviría para favorecer la protección, conservación y difusión de la Rogativa-Romería de San Vicente, impulsando una mayor documentación de sus valores históricos y reforzando su reconocimiento institucional.

Para concluir, el concejal de Turismo ha afirmado que "la declaración de la Rogativa-Romería de San Vicente como Fiesta de Interés Turístico se alinea con la voluntad municipal de continuar reforzando aquellos elementos patrimoniales y festivos que mejor expresan la identidad de Llíria y que pueden contribuir a su posicionamiento como destino turístico-cultural con personalidad propia".