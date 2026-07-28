Las exhumaciones del cementerio musulmán de Riba-roja se realizaron por las obras de la mota tras la dana

Las exhumaciones llevadas a cabo en el cementerio musulmán privado situado junto al Cementerio Jardín San Jaime, en Riba-roja de Túria, que han provocado el malestar de varias familias al asegurar que no fueron informadas previamente del traslado de los restos de sus seres queridos, se realizaron en el marco de las obras de emergencia ejecutadas tras la dana para construir la mota de protección de La Reva, una infraestructura destinada a proteger el área industrial y la zona residencial frente a futuras inundaciones.

Tras la información publicada por este diario, tanto el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han explicado que la actuación respondía a una obra de emergencia derivada de la reconstrucción tras la dana de 2024.

Proteger La Reva

La actuación forma parte de las obras de emergencia impulsadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar para mejorar la seguridad hidráulica del barranco del Poyo tras la riada.

En concreto, se ha construido una mota de protección de aproximadamente 1,35 kilómetros, con una inversión cercana a 1,3 millones de euros, cuyo objetivo es aumentar la capacidad del cauce y proteger el polígono industrial de La Reva y la zona residencial del entorno, donde viven más de 1.300 vecinos, frente a futuras avenidas de agua.

Parcela donde están ubicados los restos de los fallecidos con los palos de madera identificatorios. / Levante-EMV

El ayuntamiento autorizó las exhumaciones dentro del procedimiento legal

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha explicado en declaraciones a Levante-EMV que la construcción de la mota afectaba a varios terrenos, entre ellos el cementerio privado. "Forma parte de una obra por emergencia de la CHJ. Es la mota de La Reva, una obra estratégica para que no entre el agua en el área industrial y evitar inundaciones. La obra repercute a varios terrenos, entre ellos el cementerio", señala.

Según explica, el ayuntamiento tramitó el expediente después de que la empresa gestora solicitara la licencia necesaria para llevar a cabo las exhumaciones. "La empresa privada nos pide la licencia para esa actividad y la autorizamos. Era sacar las tumbas y dentro del propio cementerio privado volver a inhumarlas allí", afirma.

Raga sostiene que el procedimiento administrativo se desarrolló conforme a la normativa vigente y recuerda que la actuación fue publicada en dos ocasiones en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Hicimos nuestra parte legal. Lo publicamos dos veces en el BOE porque iba a haber una obra por emergencia con el permiso legal para las exhumaciones. También hubo un tiempo de alegaciones y nadie alegó nada. Hemos hecho todo correcto, no se ha incumplido nada. El expediente y nuestro proceso está perfecto", asegura.

Los diferentes ataúdes exhumados del cementerio musulmán. / Levante-EMV

"La empresa debía avisar a las familias"

El alcalde reconoce que algunos familiares contactaron con el ayuntamiento al conocer las exhumaciones, aunque insiste en que la obligación de comunicar el traslado de los restos correspondía a la empresa gestora del cementerio. "Nosotros no contactamos con las familias para avisar de las exhumaciones, esa no era tarea nuestra, era de la empresa privada", explica.

En este sentido añade que "la propia empresa es quien tiene que localizar a los familiares y debe informar a los demás familiares". Raga lamenta la situación vivida por los afectados y asegura comprender su malestar. "Sentimos que a las familias no se les haya atendido por la empresa como toca", afirma.

Parcela con el Cementerio Musulmán en Riba-roja, próximo al barranco del Poyo. / Google Maps

Asimismo, recuerda que el cementerio es de titularidad privada y que el consistorio únicamente intervino en la tramitación administrativa necesaria para autorizar la actuación.

"No tenemos que estar presentes en el momento de la exhumación porque no es el cementerio municipal, es privado. Entendemos a las familias porque deberán exigir responsabilidades donde toque. Si quieren las familias exponer cualquier cuestión pueden contactar con nosotros", concluye.

Al cierre de esta edición, este periódico ha contactado con uno de los propietarios del cementerio privado, quien confirmó únicamente que las exhumaciones están relacionadas con las obras de emergencia derivadas de la dana. No obstante, declinó realizar más declaraciones sobre la actuación y señaló que cualquier información debía ser solicitada a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o al Ayuntamiento de Riba-roja, sin ofrecer más detalles sobre la gestión de las exhumaciones o la comunicación con las familias.