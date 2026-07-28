Unió Popular de Nàquera desaparece del ayuntamiento tras la salida de Paco Navarro

Paco Navarro Tomás, concejal y vicepresidente en la oposición por Unión Popular de Nàquera (UPdN), abandonará la formación política y pasará a formar parte del grupo mixto, una decisión que se hará oficial durante el pleno ordinario que celebrará el Ayuntamiento de Nàquera el próximo martes 28 por la tarde.

Con su salida, UPdN perderá toda su representación en el Ayuntamiento de Nàquera, ya que Navarro era el único edil que permanecía en el partido tras la marcha de David Molina el pasado mes de febrero.

"Me quedo con el acta de no adscritos"

En declaraciones a Levante-EMV, Paco Navarro explica que continuará como concejal no adscrito y atribuye su salida a una profunda "crisis interna" dentro de la formación.

Según relata, el conflicto comenzó por discrepancias con la presidenta del partido acerca del funcionamiento interno y de la preparación de la candidatura para las próximas elecciones municipales.

"La presidenta a mis espaldas estaba preparando ya su lista para las próximas elecciones con gente que ella traía como afiliados. En la lista hay gente afiliada a Vox y al PSPV", afirma.

Navarro asegura que desde hace tiempo venía mostrando su malestar porque las reuniones del partido se convocaban habitualmente cuando él estaba trabajando, lo que, según sostiene, dificultaba su participación.

"Todo empieza porque la mayoría de reuniones las hacen cuando yo trabajo y le digo que las reuniones tienen que ser cuando yo estoy libre. Empiezo a no fiarme e insisto en que las reuniones se hagan conmigo presente", explica.

"Me dijo que no estaba preparado"

El concejal relata que hace dos semanas mantuvo una reunión con la presidenta de UPdN antes de realizar una fotografía del partido, momento en el que, asegura, descubrió que existían dos candidaturas enfrentadas.

"Le pregunté si ella votaría mi lista teniéndome como candidato y ella de segunda. Ahí es cuando me dice que ella tiene otra lista para presentar", afirma.

Según Navarro, la presidenta le trasladó varios argumentos para rechazar que encabezara la candidatura.

"Me dijo que no estoy preparado para ser candidato, que no tengo empatía con las personas y que no merezco estar primero de la lista", sostiene.

El edil asegura que insistió en que debía existir "una lista única", pero, al no llegar a un entendimiento, decidió abandonar la formación.

Donará el dinero de los plenos

Tras anunciar su salida del partido, Navarro también ha avanzado que donará todas las indemnizaciones que perciba por asistencia a los plenos municipales hasta el final de la legislatura a la Asociación Contra el Cáncer de Nàquera.

"He decidido que todo el dinero que reciba por los plenos lo donaré a la Asociación Contra el Cáncer de Nàquera, desde ya hasta que se acabe la legislatura", concluye.

Llegó al ayuntamiento en 2022

Paco Navarro Tomás tomó posesión como concejal del Ayuntamiento de Nàquera el 26 de julio de 2022, durante una sesión plenaria ordinaria. Su incorporación se produjo para sustituir a Alejandro Ricart, quien había presentado su renuncia al cargo a principios de junio de ese mismo año.

En aquel momento, Navarro se integró en el equipo de Gobierno encabezado por el entonces alcalde, Damián Ibáñez, en representación de Unión Popular de Nàquera (UPdN).

Ahora, cuatro años después de su llegada al consistorio, el concejal pone fin a su etapa dentro de la formación política y continuará su labor como edil desde el grupo mixto.

Culmina la desintegración de UPdN en el ayuntamiento

La salida de Paco Navarro pone fin a la representación institucional de Unión Popular de Nàquera en el consistorio y llega apenas unos meses después de la marcha de quien fue su compañero de partido, David Molina.

El pasado 4 de febrero de 2026, Molina anunció durante un pleno municipal que abandonaba UPdN para pasar al grupo de los concejales no adscritos. En aquel momento justificó su decisión asegurando que el proyecto, la orientación y el funcionamiento del partido "no se ajustan a los motivos, valores, convicciones e ideologías" que le llevaron a formar parte de la formación.

Aquella salida dejó a Paco Navarro como único representante de Unión Popular de Nàquera en el ayuntamiento. Con la marcha ahora de Navarro, UPdN pierde definitivamente toda su representación municipal.