Alberto Inglés será el candidato de Compromís a la Alcaldía de l'Eliana en 2027.

La asamblea local de Compromís en l'Eliana ha elegido a Alberto Inglés como candidato a la alcaldía para las elecciones municipales de 2027. El actual portavoz del colectivo local toma así el relevo de Isabel Montaner, quien ha encabezado el proyecto de la formación en los últimos comicios.

Con esta designación, aprobada por la militancia el pasado 29 de julio, la formación valencianista inicia la preparación de la próxima cita electoral con el objetivo de consolidar un proyecto "sólido y cohesionado", centrado en dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía de l'Eliana.

Durante la asamblea, Compromís definió las principales líneas de trabajo para los próximos meses, apostando por convertir a l'Eliana en un municipio referente del progresismo mediante políticas centradas en la sostenibilidad, la justicia social, la participación ciudadana y la defensa de unos servicios públicos de calidad.

"Alternativa útil y de izquierdas"

"Iniciamos este camino con el orgullo de representar una alternativa útil y de izquierdas para nuestro pueblo. Nuestro gran reto es conseguir que l'Eliana sea un auténtico referente del progresismo, sumando voluntades y abriendo los brazos a todos aquellos que compartan nuestra visión de un pueblo más verde, justo y social", ha señalado Alberto Inglés.

Asimismo, el nuevo candidato ha tendido la mano al resto de fuerzas progresistas para construir una alternativa amplia con la vista puesta en las elecciones de 2027 y situar el bienestar de los vecinos y vecinas en el centro de la acción política.

"Unidad interna"

El relevo al frente de la candidatura se ha producido, según la formación, desde la unidad interna. En este sentido, Isabel Montaner, concejala desde 2015 y segunda teniente de alcalde, ha mostrado públicamente su respaldo al nuevo cabeza de lista.

"Alberto cuenta con todo el apoyo del colectivo y es la persona idónea para liderar este proyecto", ha afirmado Montaner, quien ha destacado la cohesión del grupo y la voluntad de centrar todos los esfuerzos en el proyecto electoral de 2027.