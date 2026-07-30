Loriguilla construirá balsas de laminación para reducir el riesgo de inundaciones dentro del plan de reconstrucción tras la dana

La reconstrucción de Loriguillatras la dana incorporará una nueva actuación para reforzar la protección del municipio frente a futuras riadas. El ayuntamiento destinará 2,1 millones de euros a la construcción de balsas de laminación que permitirán reducir el riesgo de inundaciones en el casco urbano, una intervención financiada con fondos del Ministerio de Política Territorial.

La comisionada para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ha visitado este jueves el municipio para reunirse con la alcaldesa y los técnicos municipales y conocer el estado de las actuaciones financiadas por el Gobierno de España.

Ampliación de los puentes

Además de estas balsas de laminación, el plan de reconstrucción contempla la ampliación de los puentes de la Loma y del Paseo de la Estación, como ya adelantó este diario en abril, unas obras que permitirán adaptar ambas infraestructuras a la capacidad hidráulica del barranco del Pozalet. Estos puentes ya fueron reconstruidos por la Generalitat tras la dana y ahora serán ampliados conforme a los estudios hidráulicos realizados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), con el fin de mejorar su comportamiento ante episodios de lluvias extremas.

En concreto, la ampliación del puente del sector la Loma cuenta con una inversión de 896.365 euros, mientras que la actuación sobre el puente del Paseo de la Estación asciende a 917.712 euros.

Durante la visita, Zulima Pérez ha defendido que la reconstrucción debe servir también para aumentar la seguridad de las infraestructuras. "En la reconstrucción no solo se tienen que hacer las obras rápido, se tienen que hacer bien, adaptando las nuevas infraestructuras y haciéndolas más seguras", ha señalado.

Memorias ya presentadas

En total, el Ayuntamiento de Loriguilla ha presentado memorias valoradas por importe de 3.979.036 euros, financiadas por el Ministerio de Política Territorial para la recuperación de infraestructuras municipales dañadas por la riada.

Según los datos facilitados por el Gobierno, las ayudas estatales destinadas a Loriguilla superan ya los 18,8 millones de euros, incluyendo actuaciones para personas afectadas, viviendas, vehículos, explotaciones agrarias, infraestructuras, empresas y trabajadores.

La visita de la comisionada ha servido para supervisar el avance de estas actuaciones y reforzar la coordinación entre administraciones para acelerar la ejecución de los proyectos de reconstrucción.