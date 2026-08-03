Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BomberosRiesgo extremo incendiosCrisis migratoria CeutaMuere en El GenovésTerremotoJubilaciónEclipse
instagramlinkedin

Vivienda

Bétera tendrá 21 nuevas viviendas de protección pública gracias al Plan Vive de la Generalitat

La promoción se levantará en una parcela municipal cedida por el ayuntamiento a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo y supondrá la construcción de las primeras VPP en el municipio en más de 20 años

Susana Camarero anuncia la construcción de 21 viviendas protegidas en Bétera dentro del Plan VIVE.

Susana Camarero anuncia la construcción de 21 viviendas protegidas en Bétera dentro del Plan VIVE. / A. Bétera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Florentino

Laura Florentino

Bétera

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado la construcción de 21 viviendas de protección pública (VPP) en Bétera dentro del Plan VIVE de la Generalitat Valenciana.

La promoción será posible gracias a la cesión por parte del Ayuntamiento de Bétera de una parcela municipal de 1.254 metros cuadrados, situada en el sector R-3, en la calle Vicent Andrés Estellés, a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).

La consellera, acompañada por la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha visitado el solar donde se desarrollará la actuación y posteriormente ha mantenido una reunión de trabajo con responsables municipales.

Durante la visita, Camarero ha agradecido la colaboración del consistorio y ha destacado que "sin la predisposición y agilidad de los ayuntamientos para poner a disposición terrenos propios, sería imposible ampliar la oferta residencial tan necesaria en estos momentos".

Asimismo, ha explicado que este tipo de actuaciones permiten que "solares municipales en desuso se conviertan en recursos activos destinados a la construcción de viviendas protegidas".

"Primeras viviendas protegidas en más de dos décadas"

La cesión de la parcela fue aprobada por el Pleno municipal a principios del pasado mes de julio y se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para impulsar la construcción de vivienda protegida mediante la movilización de suelo público.

Con la firma de la escritura, el solar pasa a formar parte del Plan VIVE, una iniciativa de la Generalitat que busca incrementar la oferta de vivienda protegida, tanto de promoción pública como privada, facilitando la construcción de viviendas a precios asequibles.

Por su parte, la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha agradecido el respaldo del Consell y ha subrayado la importancia de esta actuación para el municipio.

Noticias relacionadas y más

"Agradecemos a la vicepresidenta su apuesta por Bétera, tras más de 20 años sin viviendas de protección pública en el municipio. Supone un paso muy grande para facilitar el acceso a la vivienda en Bétera, especialmente para las personas jóvenes y las familias", ha afirmado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos
  2. El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
  3. Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
  4. Aviso naranja por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
  5. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego sigue sin estabilizarse, pero levantan el confinamiento en Sueras, Chóvar y Alfondeguilla
  6. Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
  7. El colegio de ingenieros forestales alerta del crecimiento descontrolado de los bosques en la Comunitat Valenciana en los últimos 50 años
  8. Podríamos habernos quedado a comer en València': la alcaldesa de Godelleta evidencia la desconexión la mañana de la dana

Bétera tendrá 21 nuevas viviendas de protección pública gracias al Plan Vive de la Generalitat

La Generalitat apuesta por un paso subterráneo para resolver la conexión de Metrovalencia en l'Eliana

Diecisiete ayuntamientos apoyan a Venezuela a través del Fons Valencià per la Solidaritat

Diecisiete ayuntamientos apoyan a Venezuela a través del Fons Valencià per la Solidaritat

Loriguilla construirá balsas de laminación para reducir el riesgo de inundaciones dentro del plan de reconstrucción tras la dana

Mejora de los accesos de Paterna, Burjassot y San Antonio de Benagéber a la CV-35: la Generalitat activa las expropiaciones

Mejora de los accesos de Paterna, Burjassot y San Antonio de Benagéber a la CV-35: la Generalitat activa las expropiaciones

Alberto Inglés será el candidato de Compromís a la alcaldía de l'Eliana en 2027

Las exhumaciones del cementerio musulmán de Riba-roja se realizaron por las obras de la mota tras la dana

Unió Popular de Nàquera desaparece del ayuntamiento tras la salida de Paco Navarro

Tracking Pixel Contents