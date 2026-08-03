Vivienda
Bétera tendrá 21 nuevas viviendas de protección pública gracias al Plan Vive de la Generalitat
La promoción se levantará en una parcela municipal cedida por el ayuntamiento a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo y supondrá la construcción de las primeras VPP en el municipio en más de 20 años
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado la construcción de 21 viviendas de protección pública (VPP) en Bétera dentro del Plan VIVE de la Generalitat Valenciana.
La promoción será posible gracias a la cesión por parte del Ayuntamiento de Bétera de una parcela municipal de 1.254 metros cuadrados, situada en el sector R-3, en la calle Vicent Andrés Estellés, a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).
La consellera, acompañada por la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha visitado el solar donde se desarrollará la actuación y posteriormente ha mantenido una reunión de trabajo con responsables municipales.
Durante la visita, Camarero ha agradecido la colaboración del consistorio y ha destacado que "sin la predisposición y agilidad de los ayuntamientos para poner a disposición terrenos propios, sería imposible ampliar la oferta residencial tan necesaria en estos momentos".
Asimismo, ha explicado que este tipo de actuaciones permiten que "solares municipales en desuso se conviertan en recursos activos destinados a la construcción de viviendas protegidas".
"Primeras viviendas protegidas en más de dos décadas"
La cesión de la parcela fue aprobada por el Pleno municipal a principios del pasado mes de julio y se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para impulsar la construcción de vivienda protegida mediante la movilización de suelo público.
Con la firma de la escritura, el solar pasa a formar parte del Plan VIVE, una iniciativa de la Generalitat que busca incrementar la oferta de vivienda protegida, tanto de promoción pública como privada, facilitando la construcción de viviendas a precios asequibles.
Por su parte, la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha agradecido el respaldo del Consell y ha subrayado la importancia de esta actuación para el municipio.
"Agradecemos a la vicepresidenta su apuesta por Bétera, tras más de 20 años sin viviendas de protección pública en el municipio. Supone un paso muy grande para facilitar el acceso a la vivienda en Bétera, especialmente para las personas jóvenes y las familias", ha afirmado.
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