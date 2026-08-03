La Generalitat apuesta por un paso subterráneo para resolver la conexión de Metrovalencia en l'Eliana

La Generalitat ha dado un paso para tratar de resolver el conflicto generado por el cierre del paso peatonal de la estación de Metrovalencia de l'Eliana. La directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes del ayuntamiento y de las asociaciones vecinales del municipio para abordar una solución consensuada que permita mejorar la conexión entre ambos lados de las vías garantizando las máximas condiciones de seguridad.

El encuentro llega después de meses de reivindicaciones vecinales y de que el consistorio reclamara la reapertura del paso histórico, una petición respaldada recientemente por un dictamen del Consell Jurídic Consultiu, que instó a la Generalitat a estudiar una solución.

Durante la reunión, en la que también participó el alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, la Generalitat trasladó su voluntad de dar la máxima prioridad a un problema de movilidad que, según reconoce, se arrastra desde hace años en el municipio.

La Generalitat estudiaba varias alternativas

Aunque durante el encuentro se expusieron distintas alternativas, como la construcción de una pasarela o incluso el soterramiento de las vías, desde la Conselleria afirman a este diario que la opción técnicamente más viable es la ejecución de un paso subterráneo, si bien antes será necesario completar los estudios técnicos y consensuar la propuesta con el consistorio y los vecinos.

Según trasladó Martínez Ruzafa, el objetivo es "determinar la solución más adecuada para mejorar la conexión entre ambos lados de las vías y dar respuesta a esta demanda".

Asimismo, la responsable autonómica destacó el compromiso de la Generalitat de trabajar "desde el consenso" y mantener una interlocución permanente tanto con el ayuntamiento como con las asociaciones vecinales durante todo el proceso.

En este sentido, aseguró que la Conselleria continuará compartiendo los avances que se produzcan en la definición del proyecto, escuchando las aportaciones de los representantes municipales y vecinales y manteniéndolos informados de la evolución de los trabajos.

La reunión de la Conselleria con el Ayuntamiento de l'Eliana. / GVA

Un borrador en los próximos meses

Durante el encuentro, Martínez Ruzafa explicó que la Conselleria elaborará en los próximos meses un primer borrador del proyecto, que será presentado al Ayuntamiento de l'Eliana y a las asociaciones vecinales antes de continuar con su desarrollo técnico y administrativo.

La directora general aseguró que el objetivo es "determinar la solución más adecuada para mejorar la conexión entre ambos lados de las vías y dar respuesta a esta demanda", al tiempo que trasladó el compromiso de trabajar "desde el consenso" y mantener una interlocución permanente con todas las partes implicadas.

Asimismo, la Generalitat continuará compartiendo los avances de la actuación y recogerá las aportaciones tanto del Ayuntamiento como de los colectivos vecinales antes de definir el proyecto definitivo.

Meses de reivindicaciones

El conflicto comenzó tras el cierre del paso peatonal de la estación por parte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), una medida que provocó protestas vecinales al considerar que dejaba prácticamente aislados barrios como Montepilar y Montealegre y obligaba a realizar largos recorridos para cruzar las vías.

En abril, decenas de vecinos se concentraron en la estación en una movilización respaldada por el alcalde, Salva Torrent, quien calificó la reivindicación de "justa y legítima" y defendió que "una norma jurídica no puede ir en contra de una realidad; la realidad es que esto es un paso peatonal".

Posteriormente, el Consell Jurídic Consultiu emitió un dictamen favorable al Ayuntamiento, en el que instó a la Generalitat a estudiar la reapertura del histórico paso. Ese pronunciamiento ha desembocado ahora en la apertura de una nueva vía de diálogo entre la Conselleria, el consistorio y los vecinos para definir una solución definitiva, siendo el paso subterráneo la alternativa que, a día de hoy, reúne una mayor viabilidad técnica según la administración autonómica.