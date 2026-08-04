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Alerta por un incendio junto a la urbanización Valencia la Vella de Riba-roja

La proximidad al núcleo urbano urbano y a la zona forestal obliga a movilizar seis dotaciones de bomberos y un medio aéreo

El huno vidible desde la torre de vigilancia de La Vallesa de Paterna.

El huno vidible desde la torre de vigilancia de La Vallesa de Paterna. / J.A.S.

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Pilar Olaya

Pilar Olaya

Riba-roja

Seis dotaciones de bomberos, con dos autobombas y un medio aéreo se encuentran intentado a pagar las llamas de un incendio declarado en Riba-roja, cerca de la urbanización Valencia La Vella. Desde el consorcio de Bomberos se especifica que se trata de un incendio de vegetación, y que en estos momentos se encuentran varios efectivos movilizados vigilando la zona.

El humo ha sido divisado desde la torre de vigilancia del parque natural la Vallesa, tal y como ha informado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. Ha sido el primer edil el que ha alertado a la población a través de sus redes sociales, sobre la proximidad del incendio a la masa forestal paternera.

"Un nuevo incendio cerca de Paterna, esta vez en Riba-roja del Turia, al otro lado del río, cerca de la urbanización Valencia la Vella, con posible afección a zona forestal (todavía para determinar). Sagredo especificaba que se han movilizado dos autobombas con dos unidades, seis dotaciones de bomberos, un medio aéreo, agentes medioamabientales y la Unidad de Prevención así como la Policía Local. "Máxima precaución por favor", pedía a través de sus redes sociales.

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Paterna y Riba-roja están unidas por una gran masa forestal, que les ha hecho compartir el Proyecto Guardian, de prevención incendios, y que contempla la habilitación de una caseta de vigilancia en altura, desde la que se ha detectado el incendio.

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