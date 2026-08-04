Llíria proyecta su turismo hasta 2028 con un plan centrado en música, patrimonio y naturaleza

El pleno del Ayuntamiento de Llíria ha aprobado el Plan Estratégico de Turismo 2026-2028, la hoja de ruta que marcará el desarrollo turístico del municipio durante los próximos años y que incorpora 27 nuevas iniciativas dirigidas a consolidar un modelo basado en la sostenibilidad, la cultura, la música, la naturaleza y la gastronomía.

El concejal de Turismo, Paco García, ha explicado que este nuevo documento "viene a ser una continuidad del ya aprobado para el periodo 2023-25", una etapa en la que el municipio se marcó como objetivos potenciar el binomio Música-Patrimonio, avanzar hacia un desarrollo inteligente, fomentar la sostenibilidad, ampliar la oferta de alojamiento turístico y captar fondos europeos.

Según ha destacado el edil, esos objetivos se han cumplido "con éxito durante este trienio", ya que Llíria "ha consolidado un gran abanico de actividades musicales en el patrimonio local y desarrollado diversos festivales con proyección internacional, adaptado iniciativas a la Agenda 2030 ODS, ha entrado a formar parte de Destinos Turísticos Inteligentes de la GVA, generado una oferta hotelera y habitacional que garantiza la estancia y conseguido diversas líneas de financiación europeas".

El nuevo plan plantea un modelo turístico orientado, principalmente, al turismo de proximidad procedente de la Comunitat Valenciana y de las áreas metropolitanas cercanas, sin renunciar a reforzar progresivamente la captación de visitantes nacionales e internacionales a través de productos especializados vinculados a la cultura, la música, la naturaleza y la gastronomía.

Ciudad Creativa de la Música

Entre los principales ejes estratégicos figura la consolidación del turismo cultural como principal seña de identidad del destino, apoyándose en el patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad. A ello se suma el impulso al patrimonio musical y al reconocimiento de Llíria como Ciudad Creativa de la Música, así como el desarrollo del turismo de naturaleza ligado al cicloturismo, el senderismo y la equitación, además del turismo gastronómico vinculado a la tradición local.

El documento también incorpora 27 nuevas acciones para avanzar hacia un modelo turístico sostenible que compatibilice el crecimiento del destino con la calidad de vida de la ciudadanía, situando la sostenibilidad ambiental, social y económica en el centro de la estrategia.

Caravaning, Candlelight y birding

Entre las novedades previstas destaca la creación de una zona de caravaning, así como el impulso de nuevas experiencias turísticas relacionadas con la música y la naturaleza, como actividades Candlelight o iniciativas de birding para la observación de aves.

Asimismo, la gastronomía tendrá un papel destacado mediante la participación de Llíria en campañas como la Ruta de L'Esmorzaret y la adhesión a la marca L'Exquisit Mediterrani, con el objetivo de reforzar la promoción de la oferta culinaria local.

De cara a los próximos años, Paco García ha señalado que el objetivo es "proyectar Llíria a nuevos visitantes, creando experiencias auténticas y singulares".

En este sentido, ha avanzado que el ayuntamiento "ha empezado a trabajar el turismo de cruceristas junto con la Diputación de València y la Autoridad Portuaria", un proyecto que, según ha precisado, se desarrollará "a medio plazo".

Además, el responsable municipal de Turismo ha anunciado la elaboración de un Plan de Marketing para "que los diferentes productos, actividades y recursos que actualmente tiene Llíria se pongan en valor en los catálogos de los diferentes operadores turísticos", con el propósito de reforzar el posicionamiento del municipio como un destino turístico competitivo y de calidad.