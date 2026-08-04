El campeón mundial Alejandro Grimaldo recibirá la Medalla de Oro de la Pobla de Vallbona

La Pobla de Vallbona ya prepara un homenaje para uno de sus vecinos más ilustres. El ayuntamiento quiere reconocer la trayectoria de Alejandro Grimaldo, (septiembre, 1995) reciente campeón del Mundial con la selección española, con la concesión de la Medalla de Oro de la Pobla de Vallbona, la máxima distinción honorífica del municipio.

El defensa, nacido en la Pobla de Vallbona, se ha convertido en uno de los protagonistas del histórico triunfo de España en el Mundial, culminando una carrera que comenzó en su localidad, antes de pasar por la cantera del Valencia CF y posteriormente por La Masia del FC Barcelona. Tras consolidarse durante varias temporadas en el Benfica portugués y dar el salto al Bayer Leverkusen, Grimaldo fichó por el Atlético de Madrid mientras disputaba la copa del mundo que acabaría conquistando con la selección española gracias al tanto de Ferran Torres, el otro valenciano del combinado de Luis de la Fuente.

Medalla de Oro

Tal y como ha podido confirmar Levante-EMV el consistorio ya está trabajando para rendirle un reconocimiento institucional. “Estamos en contacto con la familia, nos gustaría otorgarle la Medalla de Oro. Estamos muy contentos por nuestra parte y por la suya también, viven aquí y en todas las conversaciones que hemos tenido con ellos les parecía bien otorgarle este reconomiento”, han señalado fuentes de toda solvencia.

Aunque el siguiente paso es marcar la fecha para llevar a cabo el acto, el ayuntamiento ya ha formalizado la propuesta en el pleno de agosto, a través de una moción avalada por todos los partidos políticos. Posteriormente, se iniciarán los trámites para oficializar la concesión de la medalla en un pleno extraordinario y se cerrará una fecha para llevar cabo del acto homenaje, dependiendo ya de la agenda del futbolista.

Grimaldo es uno de los grandes referentes del fútbol valenciano y, con la conquista del Mundial, ha escrito una nueva página en la historia del deporte español. Su trayectoria, marcada por el esfuerzo y la constancia desde sus primeros pasos en los campos de la Pobla de Vallbona hasta la élite del fútbol europeo, le ha convertido en un ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas del municipio.