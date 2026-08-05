Investigan a dos personas por la muerte a tiros de un toro fugado en Gátova

La Guardia Civil investiga al director de un festejo taurino celebrado en Gátova y a un vecino aficionado a la caza por un presunto delito relacionado con la muerte de un toro que se había fugado durante la celebración de los bous al carrer. El animal fue abatido con un rifle de caza en las inmediaciones de una urbanización próxima al casco urbano.

Los hechos se remontan al pasado 18 de julio, cuando, durante el desarrollo de los festejos taurinos, siete reses de una ganadería brava, seis vacas y un toro, escaparon a la vía pública tras romperse el sistema de contención del recinto.

Ante el riesgo para la seguridad ciudadana, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo de búsqueda y control por tierra y aire, en el que participaron patrullas de Seguridad Ciudadana, agentes del SEPRONA y la Unidad Aérea de Valencia.

Durante el operativo, los agentes informaron formalmente a la autoridad local, en su condición de director del festejo, de sus responsabilidades legales, instándole a emitir alertas públicas de riesgo y a comunicar la situación a los servicios de emergencias. Asimismo, le advirtieron expresamente de que el uso de armas de fuego en este tipo de situaciones solo puede autorizarse de forma excepcional, con autorización gubernativa y bajo estrictas medidas de seguridad.

"Dio una instrucción verbal directa"

Sin embargo, según la investigación, durante la madrugada del 19 de julio el director del festejo "omitió los cauces legalmente reglamentados y dio una instrucción verbal directa" a un vecino del municipio, aficionado a la caza, para abatir al animal con un arma de fuego.

Sobre las 04:00 horas, el presunto autor material disparó contra el toro con un rifle de caza a escasa distancia de una zona habitada de una urbanización contigua al casco urbano.

Dos impactos

Tras recibir un primer disparo, el animal avanzó varios metros hasta quedar inmóvil, momento en el que recibió un segundo impacto que le causó la muerte de forma instantánea. Las pesquisas determinaron que la orden se dio sin competencia legal y sin la autorización preceptiva de las autoridades gubernativas.

El Equipo de Investigación del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia asumió las diligencias, realizó una inspección ocular en el lugar de los hechos y procedió a investigar a los dos implicados.

El director del festejo está siendo investigado como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa, al considerar que dictó una orden verbal arbitraria al autorizar de forma irregular el uso de armas de fuego por parte de un particular.

Por su parte, el vecino de la localidad está investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal, por causar intencionadamente la muerte de un animal vertebrado fuera de los supuestos legales y de la actividad regulada.

Las diligencias ya han sido remitidas a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Valencia.

Fallecimiento del ganadero durante la búsqueda

La fuga de las reses estuvo además marcada por un trágico suceso. Durante el dispositivo de búsqueda falleció el ganadero Luis López, propietario de la ganadería, quien sufrió una indisposición mientras participaba en el operativo. Ni los efectivos desplegados ni los servicios sanitarios pudieron salvarle la vida. El ganadero murió poco después de que fuera localizada la penúltima de las seis vaquillas fugadas.