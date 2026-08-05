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Riba-roja de Túria culmina su Plan de Accesibilidad Turística para consolidarse como un destino más inclusivo

La iniciativa municipal contempla un diagnóstico y un plan de mejora para infraestructuras y servicios turísticos, tanto públicos como privados, con el fin de consolidar una política de inclusión

Uno de los senderos que discurren por Riba-roja de Túria.

Uno de los senderos que discurren por Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

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Redacción Levante-EMV

Riba-roja de Túria

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha finalizado la elaboración del Plan de Accesibilidad Turística del municipio, una iniciativa enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) con la que pretende seguir avanzando hacia un modelo turístico más inclusivo, accesible y de mayor calidad tanto para los vecinos como para quienes visitan la localidad.

El proyecto ha incluido un diagnóstico de la accesibilidad turística de Riba-roja de Túria y el diseño de un plan de mejora para las infraestructuras, instalaciones y servicios turísticos, tanto de titularidad pública como privada. Además, contempla acciones de difusión y formación sobre los Manuales de Buenas Prácticas en materia de accesibilidad turística, dirigidas a los gestores del destino.

Accesibilidad universal

El documento elaborado servirá como hoja de ruta para seguir impulsando la accesibilidad universal en el municipio y favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso y disfrute de la oferta turística.

Entre las principales líneas de actuación figuran la incorporación de medidas que permitan un acceso más seguro a los recursos turísticos, la sensibilización de los agentes públicos y privados vinculados al sector y el impulso de servicios y establecimientos cada vez más accesibles y competitivos.

Asimismo, el plan sienta las bases para el desarrollo de productos turísticos accesibles y para consolidar una política local en materia de accesibilidad que contribuya a reforzar la imagen de Riba-roja de Túria como un destino comprometido con la inclusión y la calidad turística.

Turismo sostenible e integrador

La finalización de este plan supone un nuevo avance en la estrategia municipal por un turismo sostenible e integrador, capaz de responder a las necesidades de todas las personas y de ofrecer experiencias turísticas accesibles y de calidad.

Esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), que contempla un total de 18 intervenciones financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos NextGenerationEU.

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El plan cuenta con la colaboración del Ministerio de Industria y Turismo, la Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, y supone una inversión global de 2.112.907 euros en el municipio.

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