El Tribunal Supremo da la razón a Compromís y confirma la anulación de la tasa de residuos de Bétera

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento de Bétera contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anuló la tasa municipal de recogida de residuos, dando así firmeza al fallo que estimó el recurso interpuesto por Compromís per Bétera.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda la inadmisión a trámite del recurso al considerar que el ayuntamiento no justificó adecuadamente la existencia de interés para la formación de jurisprudencia y que las infracciones alegadas no fueron determinantes para la resolución recurrida.

El Alto Tribunal respalda así el criterio del TSJCV, cuya sentencia "no cuestionaba la obligación de implantar una tasa de residuos individualizada" conforme a la Ley 7/2022, sino que apreciaba una insuficiente motivación del informe técnico de valoración que sustentaba la ordenanza. En concreto, la resolución considera que no se justificaban adecuadamente los criterios utilizados para "distribuir la carga tributaria ni su adecuación a los principios de capacidad económica, equivalencia y proporcionalidad".

Además de inadmitir el recurso, el Supremo impone al ayuntamiento el pago de las costas procesales, con un límite máximo de 2.000 euros, y recuerda que contra este auto no cabe recurso alguno.

Compromís cifra en cinco millones el dinero que habría que devolver

Tras conocerse la decisión judicial, Compromís per Bétera ha asegurado que la resolución supone un nuevo revés para el gobierno municipal y ha estimado que el consistorio deberá devolver cerca de cinco millones de euros recaudados mediante "una tasa que ha sido declarada ilegal".

El concejal de la formación, Joano Baudés, ha afirmado que "el gobierno municipal prefiere gastar dinero público en los tribunales antes que ponerse a trabajar y rehacer la tasa para que así las familias de Bétera paguen conforme reciclan".

Baudés ha añadido que, "injustamente, como denunciamos desde Compromís y ahora ha reconocido el Tribunal Supremo en esta sentencia", la ciudadanía "ha pagado doble: por una tasa mal calculada y por el deseo del gobierno de dilatar innecesariamente el proceso judicial seguramente hasta las próximas elecciones municipales".

A juicio del edil, esta estrategia "demuestra poca valentía y pocas ganas de trabajar por el pueblo".

Por último, Compromís per Bétera ha lamentado la "cabezonería" de la alcaldesa, Elia Verdevío, al considerar que "le está costando tiempo y dinero a todas las vecinas y los vecinos en la defensa de una tasa de basuras mal ideada, que ya han rechazado el TSJCV y ahora el Tribunal Supremo, con una condena que obliga al pago de costas judiciales".

El auto del Tribunal Supremo convierte en firme la sentencia del TSJCV que anuló la ordenanza fiscal de la tasa de basuras del municipio, al no apreciar motivos para revisar el fallo dictado por el tribunal valenciano.