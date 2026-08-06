L'Eliana reclama el cierre preventivo de la Vallesa y el Parc Natural del Túria durante las alertas por riesgo extremo de incendio

El Ayuntamiento de l'Eliana ha aprobado una moción para reforzar la protección del bosque de La Vallesa y del Parc Natural del Túria en episodios de riesgo extremo de incendio forestal. La propuesta, presentada por los grupos municipales PSPV-PSOE y Compromís per l’Eliana–Acord per Guanyar, salió adelante con 16 votos a favor de PSOE, Compromís y PP, mientras que Vox votó en contra.

La iniciativa, promovida por la Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna, L'Eliana y San Antonio de Benagéber, solicita a la Conselleria de Medio Ambiente que establezca de manera permanente la prohibición de acceder y transitar, tanto a pie como en vehículo, por el Parc Natural del Túria o, en su caso, por el bosque de La Vallesa, siempre que estén vigentes las alertas por riesgo extremo de incendios decretadas por los servicios de emergencias de la Generalitat Valenciana.

Asimismo, la moción plantea prohibir el uso de fuego y de material pirotécnico en terrenos forestales y en la franja de influencia forestal de 500 metros, además de instalar señalización visible en los principales accesos para informar a la ciudadanía de estas restricciones y facilitar la consulta del nivel oficial de alerta.

El texto aprobado advierte de que el incremento de las temperaturas, la sequedad ambiental y la mayor frecuencia de episodios meteorológicos extremos están aumentando tanto la probabilidad como la intensidad de los incendios forestales. En este contexto, considera que limitar la presencia humana en los espacios naturales durante los momentos de mayor peligro constituye una medida preventiva esencial para proteger la masa forestal, los cultivos y la seguridad de vecinos y visitantes.

La moción recuerda que la Vallesa, integrada en el Parc Natural del Túria, es uno de los espacios naturales de mayor valor ambiental del área metropolitana de València y recibe una elevada afluencia de visitantes procedentes de l’Eliana, Paterna, Riba-roja de Túria y otros municipios cercanos. Además, destaca que alrededor del 80 % de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por negligencias, imprudencias o accidentes.

Una propuesta respaldada por la experiencia reciente

La petición, que también ha contado con el respaldo de diversas asociaciones locales, se sustenta en los precedentes del pasado verano. Entre el 15 y el 18 de agosto de 2025, el Ayuntamiento de l’Eliana prohibió temporalmente el acceso al bosque de la Vallesa desde su término municipal debido al elevado riesgo de incendio, una medida que posteriormente amplió la Conselleria de Medio Ambiente.

Tras aquella experiencia, la Aliança trasladó a la Generalitat la necesidad de implantar una regulación permanente mediante reuniones y escritos dirigidos a los órganos competentes.

Además, el Consell Sectorial de Sostenibilitat de l’Eliana acordó por consenso el 1 de julio de 2026 elevar esta propuesta al consistorio para su debate y aprobación.

Coordinación entre municipios

La moción también reclama una respuesta coordinada entre administraciones e insta a los ayuntamientos de Paterna y Riba-roja de Túria a adoptar medidas similares en sus respectivos términos municipales para garantizar una protección homogénea de la Vallesa y del conjunto del Parc Natural del Túria.

Mientras la Generalitat no apruebe una regulación de carácter general, el texto solicita que el Ayuntamiento de l’Eliana active, dentro de sus competencias en materia de protección civil, las resoluciones necesarias para restringir el acceso durante las situaciones de alerta extrema.

Medidas que recoge la moción

La moción plantea el cierre preventivo del acceso y tránsito de personas y vehículos durante las alertas por riesgo extremo de incendio. Asimismo, contempla la prohibición del uso de fuego y pirotecnia en terrenos forestales y en una franja de influencia de 500 metros.

También prevé la instalación de señalización en los principales accesos al Parc Natural del Túria y al bosque de la Vallesa para informar de las restricciones vigentes y facilitar la consulta del nivel oficial de alerta.

Mientras la Generalitat no apruebe una regulación general, el texto solicita la actuación inmediata del Ayuntamiento de l’Eliana, dentro de sus competencias en materia de protección civil, para restringir los accesos durante las situaciones de riesgo extremo. Por último, la iniciativa apuesta por la coordinación con los ayuntamientos de Paterna y Riba-roja de Túria con el objetivo de proteger de forma conjunta y coherente todo el ámbito del Parc Natural del Túria y del bosque de la Vallesa.