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L’Eliana avanza en la rehabilitación del puente y las pasarelas sobre el barranco de Mandor

La actuación cuenta con una inversión de 525.385 euros y está previsto que finalice el próximo mes de octubre

L’Eliana avanza en la rehabilitación del puente y las pasarelas sobre el barranco de Mandor.

L’Eliana avanza en la rehabilitación del puente y las pasarelas sobre el barranco de Mandor. / A. L'Eliana

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Laura Florentino

Laura Florentino

L'Eliana

El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, y la concejala de Grandes Proyectos, Marta Andrés, visitaron ayer jueves las obras de reacondicionamiento del puente y las pasarelas sobre el barranco de Mandor, una actuación que comenzó el pasado mes de marzo y cuya finalización está prevista para octubre.

El proyecto cuenta con una inversión de 525.385 euros, financiada mediante una subvención de la Diputación de Valencia, y contempla tanto la rehabilitación estructural y adaptación funcional del puente de hormigón de la avenida General Pastor como la renovación de las dos pasarelas metálicas peatonales que conectan ambas márgenes del barranco de Mandor.

Una de las pasarelas se encuentra junto al propio puente, mientras que la segunda está ubicada en la zona del puente de la Siesta. Ambas actuaciones ya han sido ejecutadas.

Un voladizo de cuatro metros para el paso ciclopeatonal

En el caso del puente de hormigón, los trabajos de rehabilitación estructural ya han finalizado. Actualmente, las obras se centran en la construcción de un voladizo ciclopeatonal de cuatro metros de anchura, además de la instalación de las nuevas barandillas y la ejecución de los acabados.

La actuación se completará posteriormente con la urbanización del entorno, con el objetivo de mejorar tanto la funcionalidad de la infraestructura como la conexión peatonal y ciclista entre ambas márgenes del barranco.

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El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha calificado la actuación de "clave para el municipio" y ha destacado que las obras de renovación permitirán también "avanzar hacia una movilidad más segura y sostenible".

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