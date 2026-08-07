Riba-roja renovará su red de contenedores con 320 nuevas unidades de mayor capacidad y más accesibles

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria renovará durante los próximos meses su red de contenedores con la incorporación de 320 nuevas unidades de carga lateral, un modelo diseñado para mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la sostenibilidad del servicio de recogida de residuos tanto en el casco urbano como en las doce urbanizaciones y el área industrial del municipio.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, acompañado por el concejal de Servicios Públicos, Rafa Gómez, y el concejal de Compra Pública, José Ángel Hernández, ha visitado las instalaciones de la empresa SULO, situadas en el Sector 13 del polígono industrial de Riba-roja de Túria, donde se están fabricando los nuevos contenedores que serán instalados próximamente en el municipio.

Contrato de emergencia

La adquisición de las 320 unidades se ha realizado mediante un contrato de emergencia, después de que el Ayuntamiento rescindiera el anterior contrato de recogida de residuos. Según el consistorio, la empresa adjudicataria incumplió una de sus principales obligaciones contractuales, entre ellas la renovación de los contenedores comprometida en su oferta, lo que llevó al Ayuntamiento a asumir directamente esta inversión para garantizar la renovación de la red.

Mientras se completa este proceso, el servicio de recogida de residuos continúa plenamente garantizado mediante un contrato de emergencia adjudicado a FCC, empresa que quedó segunda clasificada en el anterior procedimiento de licitación.

Este contrato contempla la recogida de residuos sólidos urbanos, restos de poda y enseres en más de 700 puntos de recogida repartidos por el casco urbano, las doce urbanizaciones, los diseminados y el área industrial. La prestación permanecerá vigente hasta marzo de 2027.

Nueva red de contenedores más accesibles, sostenibles y de mayor capacidad. / A. Riba-roja de Túria

40% más de capacidad

Los nuevos contenedores incorporarán distintas mejoras respecto a los actuales. En concreto, dispondrán de un 40 % más de capacidad, lo que permitirá optimizar las frecuencias de vaciado y mejorar la eficiencia de la recogida.

Además, estarán fabricados con un 70 % de material reciclado, reforzando la apuesta municipal por la sostenibilidad y la economía circular. Su diseño también será más accesible y ergonómico, con el objetivo de facilitar el depósito de residuos a toda la ciudadanía y mejorar la experiencia de uso.

La sustitución de los contenedores actuales se realizará de forma progresiva entre septiembre y noviembre. Para desarrollar el operativo, se habilitarán dos zonas de trabajo desde las que se coordinará el intercambio entre los contenedores antiguos y los nuevos, con el objetivo de minimizar las molestias y garantizar que el servicio de recogida continúe funcionando con normalidad durante todo el proceso.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacado que "desde el primer momento nuestra prioridad ha sido garantizar que el servicio de recogida de residuos siguiera funcionando con total normalidad para la ciudadanía. Ante el incumplimiento del anterior contrato, el consistorio ha actuado con rapidez, asegurando la prestación del servicio y asumiendo la compra de los nuevos contenedores".