Vecinos de Gátova alertan del “combustible” acumulado en el barranco del Carraixet junto a la Sierra Calderona

Con el verano en su momento de mayor riesgo y las altas temperaturas instaladas en la Comunitat Valenciana, la preocupación por el estado de los barrancos vuelve a hacerse visible en Gátova. Varios vecinos alertan de la acumulación de cañas, maleza y vegetación seca en distintos cauces próximos al municipio y temen que esa situación pueda favorecer tanto un incendio forestal como problemas en caso de lluvias torrenciales.

Uno de esos vecinos ha denunciado a este diario el estado del barranco situado junto a la carretera del Monte Rodeno, muy próximo a su vivienda. Según explica, "el cauce no recibe un mantenimiento sistemático desde antes de la pandemia", lo que ha permitido el crecimiento de un extenso cañar, zarzas y vegetación que, a su juicio, supone un riesgo creciente.

El residente recuerda que hace aproximadamente una década una fuerte tromba de agua provocó el embalsamiento del agua y terminó socavando parte del margen del barranco, afectando a su propiedad y obligando a su familia a asumir con recursos propios la reconstrucción de la zona dañada. Tras aquel episodio, asegura que se realizó una limpieza puntual del cauce, pero lamenta que desde entonces no se hayan repetido actuaciones de mantenimiento.

La preocupación, explica, es doble. Por un lado, considera que la acumulación de cañas y maleza podría actuar como un tapón natural en caso de una nueva dana, favoreciendo posibles desbordamientos. Por otro, advierte de que la gran cantidad de biomasa seca existente durante el verano convierte el barranco en un importante foco de combustible junto al Parque Natural de la Sierra Calderona.

Además, señala que durante el verano de 2025 presentó un escrito en el registro del Ayuntamiento de Gátova solicitando la limpieza y desbroce del cauce, y que posteriormente mantuvo una reunión con el ingeniero agrónomo municipal para trasladar la situación. "Presentamos un escrito formal registrado ante el ayuntamiento y mantuvimos una reunión con el ingeniero agrónomo municipal para requerir el desbroce urgente del cauce. Un año después, la inacción continúa y el peligro se multiplica", afirma en su escrito.

Vegetación próxima a las viviendas, en Gátova. / Levante-EMV

El vecino considera especialmente preocupante la situación durante las fiestas patronales, cuando aumenta la afluencia de personas al municipio, y teme que una imprudencia con material pirotécnico o una colilla pueda desencadenar un incendio en un entorno forestal especialmente sensible.

Una reclamación que el ayuntamiento lleva meses realizando

La inquietud vecinal coincide con las reclamaciones públicas que el Ayuntamiento de Gátova viene realizando desde hace meses a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El pasado mes de junio, el alcalde, Jesús Salmerón, exigió públicamente una actuación urgente en el Barranco del Carraixet por la presencia de millones de cañas acumuladas en distintos tramos del cauce a su paso por Gátova, Marines y Olocau.

"Estamos hablando de millones de cañas repartidas a lo largo de kilómetros de barranco. Cualquiera que recorra el Carraixet puede comprobar la magnitud del problema. No es una cuestión exclusiva de Gátova, sino una realidad que afecta a distintos municipios de la comarca", afirmó entonces.

El primer edil mostró también su preocupación por el riesgo de incendios durante los meses de verano.

"No estamos hablando únicamente de posibles riadas o episodios de lluvias torrenciales. Estamos hablando también de millones de cañas secas que constituyen una enorme carga de combustible en las proximidades de uno de los espacios naturales más valiosos de la Comunitat. Quienes vivimos aquí conocemos perfectamente el riesgo que esto supone", señaló.

Asimismo, recordó que el consistorio ha invertido cerca de 40.000 euros en actuaciones de limpieza y prevención en las zonas de su competencia, aunque considera que un municipio de las dimensiones de Gátova no puede afrontar por sí solo una problemática que afecta a kilómetros de cauces cuya gestión corresponde a otras administraciones.

En la misma comparecencia, Salmerón reclamó a la CHJ una actuación integral y una mayor claridad sobre los criterios que aplica para la gestión de las cañas en los barrancos.

Preocupación compartida

La denuncia de este vecino vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que se repite cada verano en los municipios situados junto a la Sierra Calderona. Mientras las administraciones mantienen el debate sobre las competencias y las actuaciones necesarias en los cauces, parte de la población reclama que los trabajos preventivos se ejecuten antes de que pueda producirse una emergencia.