La Generalitat aprueba la fase 1 de la reivindicada Ronda Oeste de Vilamarxant

La Generalitat ha aprobado definitivamente la fase 1 del proyecto de construcción de la Ronda Oeste de Vilamarxant, una actuación con una inversión de 13,6 millones, destinada a avanzar en la solución de los problemas urbanos, de seguridad vial y de funcionalidad que genera actualmente el paso de la carretera CV-50 por el casco urbano del municipio. Se trata de una reivindicación histórica en el municipio, que provocóuan recogida de firmas por parte de los vecinos y vecinas, con el apoyo del del alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano.

La resolución de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Terrestre ha sido publicada este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), tras el informe favorable del Servicio de Supervisión y Coordinación Técnica de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

La actuación, reivindicada por el municipio requiere una inversión total de 23 millones de euros y tras la dana de 2024 es conveniente redefinir la estructura sobre el barranco de Teulada, lo que ha hecho necesario rediseñar y adaptar el proyecto con el objetivo de hacerlo viable y poder poner en marcha las obras lo antes posible, dividiéndose la actuación global en dos fases.

Actualmente, Vilamarxant está atravesado por dos vías con un elevado volumen de tráfico: la CV-50, perteneciente a la red básica autonómica, y la CV-370, gestionada por la Diputación de Valencia. Ambas discurren por el casco urbano y se cruzan en una intersección regulada por semáforos, una situación que genera problemas de congestión y seguridad vial, además de afecciones medioambientales derivadas de la contaminación acústica y atmosférica.

Vecinos y vecinas de Vilamarxant durante la recogida de firmas. / Levante-EMV

En el caso de la CV-50, la intensidad media supera los 11.600 vehículos diarios, incluidos cerca de 350 camiones. La carretera atraviesa el núcleo urbano de sur a norte mediante un trazado de un carril por sentido y discurre por suelos urbanos, industriales, residenciales y no urbanizables.

Por su parte, la CV-370 cruza el municipio de este a oeste y presenta características similares, lo que hace prioritario abordar una solución que permita resolver los problemas derivados del actual trazado de la travesía de la CV-50 a su paso por Vilamarxant.

Una ronda al norte de la población

Como fase inicial del proyecto, la Generalitat plantea la ejecución de una ronda al norte de Vilamarxant entre las carreteras CV-370 y CV-50, con el objetivo de ofrecer una alternativa al actual trazado de la travesía.

El nuevo trazado contará, en su tramo prioritario, con dos carriles por sentido, arcenes exteriores e interiores, una mediana ajardinada y un carril ciclopeatonal protegido mediante un separador vegetal. La velocidad de proyecto será de 60 kilómetros por hora en el eje principal y de 40 kilómetros por hora en los ramales de las intersecciones.

En otro de los tramos se dispondrá de un carril por sentido, arcenes, una vía de servicio de seis metros de anchura para garantizar los accesos a las propiedades y un carril ciclopeatonal segregado de 3,5 metros.

La actuación incluye también la construcción de distintas rotondas de conexión con las principales vías y caminos de la zona, así como caminos de servicio bidireccionales, sistemas de drenaje, iluminación de glorietas y accesos y la señalización completa de la vía.

Asimismo, está prevista la reposición de los servicios y cerramientos que puedan verse afectados por las obras, junto con la adopción de medidas de integración paisajística y de protección ambiental.